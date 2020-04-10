Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Срібло", показала, як розважається на березі океану

Зірка вирішила цього разу порадувати свою багатотисячну аудиторію жаркими кадрами, зробленими під час прогулянки на березі у чорному костюмі з дайвінг-тканини, пише Politeka.net.

Зірка прогулялася в костюмі з розпущеним волоссям і без макіяжу, всіляко крутячись перед шанувальниками і демонструючи струнке тіло. Як відомо, співачка любить хвалитися новими кадрами із відпочинку і привертати увагу витівками.

«Затримай подих. Опівночі за московським часом ми будемо під водою 🌊», - загадково підписала новий ролик в Instagram Оля.

Ось що відповіли шанувальники: «Олька топчик,одна з найкрасивіших дівчат Росії,пишатися треба...», «Точно не засну, сьогодні😰😻😻😻💦», «А че цунамі намічається?», «Як же я чекаю 😻😻😻😻», «Під водою любов мою вже не змиють........Обожнюю воду💔💔💔💔💔💔💔це така енергія».

Так, нещодавно в одній із фан-груп Ольги з'явилися два гарячих знімка. Артистка позувала в купальнику. Верх хоч і прикривав груди, але все ж можна було побачити найінтимніше.

Крім того, не можна не помітити пружний живіт співачки і тонку талію.

Оля позувала з розпущеним волоссям, дивлячись у камеру, і відкривши пухкі губи.

"Буває, коли дорослі говорять «назавжди», це означає «дуже-дуже надовго»", - написали автори посту.

Майже за добу пост зібрав понад 5000 лайків та коментарів.

"Ой Олечка що ви зі мною робите красуня!😋😘🔥👍👌", "Трохи набрала маси😉", "Що ніколи не посміхаєшся 😢", "Красуня!!!! Цікаво подивитися на тих,хто пише негативні коменти!! Дуже сексуальна дівчина, ДУУУЖЕ!!!!", "Ну так ми з тобою практично назавжди! А це дуже надовго! 💖🌹🌹🌹", "Ольга дорослі дурять,як завжди ❤️", "Фігура клас", "Яка ж Оля ти красива😍 Ех....", "А куди поділися тити?!", "Мила Оля, що з обличчям?", "Красуня💯🌹🌹", "Лелька супер...👌👌👌", "Оля красуня 👈", "На фото завжди ніби не незадоволена", "Стрьомна, стара, пошарпана баба", "Оля коли новим кліпом порадуєш?", - написали користувачі мережі.

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