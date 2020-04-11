Дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка поділилася з шанувальниками пікантними знімками

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram вона показала, як тренується.

"Я можу бути собою! Цей той випадок, коли моє внутрішнє 100% збігається з зовнішнім, то де я працюю, тренуюся, знаходжу гармонію, можу посміятися, якщо щось не виходить з першого разу, зітхнути і почати спочатку, або ж порадіти, якщо відразу!", - повідомила вона у підписі до посту.

Колишня фігуриста постала на кадрі сидячи на витягнутої ноги, зайнявши позу лотоса.

Передплатники відреагували на такий кадр по-різному, багатьом її одкровення припали до душі, але були й ті, які засудили знімки в такому стилі.

"дозволити собі, бути самою собою на держслужбі...", "Молодець, що намагаєтеся, але правильніше спину тримати прямо, а не нахиляти вперед", "Яка ви молодець!А я 3 роки займаюся йогою, а так не вмію)", - писали в мережі.







Нагадаємо, що фігуриста підняла в мережі справжній скандал, заявивши, що не є великою прихильницею Хеллоуїна.



Дружина спікера глави Кремля опублікувала у своєму Instagram ролик про те, як її сім'я готуватися до святкування Хеллоуїна.



Користувачі соцмережі не оцінили той факт, що в родині офіційного представника Кремля справляють західні свята.

Вони назвали Хелловін антиросійським і бісівським. Більше того, росіяни побоюються, що такого роду святкування можуть накликати біду і закликають вчити дітей православній вірі.