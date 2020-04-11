Дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова Тетяна Навка поділилася з шанувальниками пікантними знімками
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram вона показала, як тренується.
"Я можу бути собою! Цей той випадок, коли моє внутрішнє 100% збігається з зовнішнім, то де я працюю, тренуюся, знаходжу гармонію, можу посміятися, якщо щось не виходить з першого разу, зітхнути і почати спочатку, або ж порадіти, якщо відразу!", - повідомила вона у підписі до посту.
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Колишня фігуриста постала на кадрі сидячи на витягнутої ноги, зайнявши позу лотоса.
Передплатники відреагували на такий кадр по-різному, багатьом її одкровення припали до душі, але були й ті, які засудили знімки в такому стилі.
"дозволити собі, бути самою собою на держслужбі...", "Молодець, що намагаєтеся, але правильніше спину тримати прямо, а не нахиляти вперед", "Яка ви молодець!А я 3 роки займаюся йогою, а так не вмію)", - писали в мережі.
Нагадаємо, що фігуриста підняла в мережі справжній скандал, заявивши, що не є великою прихильницею Хеллоуїна.
Дружина спікера глави Кремля опублікувала у своєму Instagram ролик про те, як її сім'я готуватися до святкування Хеллоуїна.
Користувачі соцмережі не оцінили той факт, що в родині офіційного представника Кремля справляють західні свята.
Нагадаємо, дружина прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова фігуристка Тетяна Навка підняла в мережі справжній скандал.
Як повідомляла Politeka, дружині Пєскова подарували низку санаторіїв в Криму, жителі півострова лютують.
Також Politeka писала, що «загниваючий захід» залучає сімейство спікера Путіна не тільки своїми святами, але і розкішними курортами.