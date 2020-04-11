Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась с поклонниками пикантными снимками

Как передает Politeka.net, на своей страничке в Instagram она показала, как тренируется.

"Я могу быть собой! Этот тот случай, когда моё внутреннее 100% совпадает с внешним, то где я работаю, тренируюсь, нахожу гармонию, могу посмеяться, если что-то не получается с первого раза, вздохнуть и начать сначала, или же порадоваться, если сразу!", - сообщила она в подписи к посту.

Бывшая фигуриста предстала на кадре сидя на вытянутой ноге, заняв позу лотоса.

Подписчики отреагировали на такой кадр по-разному, многим ее откровения пришлись по душе, но были и те, которые осудили снимки в таком стиле.

"Как позволить себе, быть самой собой на госслужбе...", "Молодец, что пытаетесь, но правильнее спину прямо держать, а не наклонять вперёд", "Какая вы молодец! А я 3 года занимаюсь йогой, а так не умею)", - писали в сети.







Напомним, что фигуриста подняла в сети настоящий скандал, заявив, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей «боязнь к разным привидениям и страшилкам». Супруга спикера главы Кремля опубликовала в своем Instagram ролик о том, как ее семья готовиться к празднованию Хеллоуина.



Пользователи соцсети не оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники. Напомним, что фигуриста подняла в сети настоящий скандал, заявив, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей «боязнь к разным привидениям и страшилкам».Супруга спикера главы Кремля опубликовала в своем Instagram ролик о том, как ее семья готовиться к празднованию Хеллоуина.Пользователи соцсети не оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники.

Они назвали Хеллоуин антироссийским и бесовским. Более того, россияне опасаются, что такого рода празднования могут навлечь беду и призывают учить детей православной вере.