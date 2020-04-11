Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка поделилась с поклонниками пикантными снимками
Как передает Politeka.net, на своей страничке в Instagram она показала, как тренируется.
"Я могу быть собой! Этот тот случай, когда моё внутреннее 100% совпадает с внешним, то где я работаю, тренируюсь, нахожу гармонию, могу посмеяться, если что-то не получается с первого раза, вздохнуть и начать сначала, или же порадоваться, если сразу!", - сообщила она в подписи к посту.
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Бывшая фигуриста предстала на кадре сидя на вытянутой ноге, заняв позу лотоса.
Подписчики отреагировали на такой кадр по-разному, многим ее откровения пришлись по душе, но были и те, которые осудили снимки в таком стиле.
"Как позволить себе, быть самой собой на госслужбе...", "Молодец, что пытаетесь, но правильнее спину прямо держать, а не наклонять вперёд", "Какая вы молодец! А я 3 года занимаюсь йогой, а так не умею)", - писали в сети.
Напомним, что фигуриста подняла в сети настоящий скандал, заявив, что не является большой поклонницей Хеллоуина, однако считает этот праздник хорошим способом отбить у детей «боязнь к разным привидениям и страшилкам».
Пользователи соцсети не оценили тот факт, что в семье официального представителя Кремля справляют западные праздники.
Напомним, жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова фигуристка Татьяна Навка подняла в сети настоящий скандал.
Как сообщала Politeka, жене Пескова подарили ряд санаториев в Крыму, жители полуострова свирепствуют.
Также Politeka писала, что «загнивающий запад» привлекает семейство спикера Путина не только своими праздниками, но и роскошными курортами.