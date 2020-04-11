Епідемія китайського вірусу не обійшла стороною популярну співачку Мадонну

Про це зірка розповіла у своєму особистому Instagram.

За словами зірки, за останню добу від небезпечного китайського вірусу померли відразу троє її близьких людей.

Мадонна відверто розповіла, що 9 квітня померли її двоюрідний брат, брат охоронця і колега по сцені Орландо Пуерто, який робив ремікси на її відомі композиції.

"Не кожен день ми проводимо добре. Я не спала минулої ночі ні хвилини, а сьогодні повністю розбита. За останні 24 години помер мій двоюрідний брат. Брат мого охоронця помер. І Орландо Пуерто, який грав дуже важливу роль у моєму житті, робив для мене ремікси. Цих трьох людей я втратила за 24 години. Це вплинуло на мій настрій. Сьогодні був поганий день, з мене досить", – заявила Мадонна у відвертому відеозверненні, яке було опубліковано в Instagram.

Раніше ми розповідали, що страшне звалилося на Мадонну. Як відомо, популярна співачка травмувалася під час свого концерту у французькій столиці.

Легендарна виконавиця Мадонна не змогла стримати сліз від болю, коли їй допомагала піднятися одна з танцівниць її шоу-балету.

Як відомо, раніше співачка отримала травму коліна, але вирішила не скасовувати виступу. Відзначається також, що паризькі глядачі були просто приголомшив сльозами легенди сцени і самим інцидентом, коли Мадонна впала на підлогу, виконуючи танцювальні рухи також. Тепер артистка пересувається з допомогою милиці.

Нагадаємо, Мадонна кардинально змінила імідж.

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