Американська зірка, світська левиця Кім Кардашьян показала, як виглядала в школі

Зірка опублікувала фото в Instagram, пише Politeka.net. На знімку постала гарна школярка з розпущеним каштановим волоссям. Кім дивилася в камеру, майже чорними очима.

На шиї у модниці - кулон на чорній нитці, а у вухах блищать сережки. Кардашьян позує в білій блузі і темному жакеті.

Від красуні неможна відвести погляду - великі очі, пухкі губи, чорні брови і пишні вії.

"7 клас крутий", - написала модель.

За 14 годин пост зібрав більше двох мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі по достоїнству оцінили шкільне фото знаменитості.

Деякі писали, що Кім завжди шикарна і королева. Інші задавалися питанням: "Цікаво, учні 7-го класу знали, що ти одного разу станеш знаменитою?".

Треті помітили, що Кім і до пластики виглядала чудово: "Ось це так!".

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала фото, на яких постала в сірому топі і облягаючих джинсах. Коротка футболка-топ виділила пишні груди Кім, а джинси - тонку талію.

Можна було помітити пружний живіт знаменитості. Крім того, виділялися стегна Кардашьян, якими вона прославилася на весь світ. Кім взула зміїні чоботи зверху джинс, через що вони стали гармошкою внизу.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала в облягаючому боді застигла в пікантній позі, демонструючи на камеру пишні принади.

Шанувальники прийшли в захват від божественної краси Кардашьян.

«Справжня королева», «бомба просто», «неймовірна красуня», «Оу, здається я закохався», «виглядаєш просто неймовірно», «королеву видно здалеку», - написали користувачі мережі

Нагадаємо, що бесстыдница Кардашьян в білизна-невидимці виставила напоказ розкішні форми: «Самий сік».

А ще Politeka писала, что Кім Кардашьян в латексі померилась соковитими формами з безсоромної сестричкою: подвійне задоволення.

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