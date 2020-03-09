Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила трогательными кадрами с мужем, представив те в социальной сети Инстаграм

Не так давно звезда отправилась в тур по США, где уже успела дать несколько выступлений в разных городах и даже удивила стильной сменой имиджа, пишет Рoliteka.net.

Причем выступала артистка даже в Международный женский день, поздравив своих поклонниц. А чтобы избавить себя от ненужных комментариев в адрес семьи, не забыла звезда в разделе Стори опубликовать трогательные семейные кадры.

Так, в специальном разделе Инстаграм певица показала трогательное обращение к мужу и целый фотоколлаж с снимками, на которых она вместе с Меладзе счастливо обнимаются и нежно смотрят друг на друга.

Стоит отметить, личная жизнь Веры в последнее время привлекает много внимания. В Сети регулярно всплывают слухи о проблемах Брежневой с мужем. Одни обвиняют Константина Меладзе в измене, а вторые, особо любопытные, даже пророчат паре развод. Именно поэтому артистка не публикует в профиле привычных семейных кадров, чтобы избежать лишней критики в свой адрес.

Как известно, знаменитая артистка является не только певицей, но теперь еще и владелицей собственного косметического бредна.

Несмотря на активную работу по продвижению продукции не забывает Вера и о выступлениях в различных шоу. Днем ранее артистка появилась в стильном образе во время спецвыступления "Ночной контакт" с песней "Хорошие новости".

В подписи звезда также отметила страницу "контакта" и поставила тег со своей песней. Пользователи Инстаграм не смогли пройти мимо и написали множество различных комментариев.

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