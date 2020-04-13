Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян показала, как выглядела в школе
Звезда опубликовала фото в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке предстала красивая школьница с распущенными каштановыми волосами. Ким смотрела в камеру, почти черными глазами.
На шее у модницы - кулон на черной нитке, а в ушах блестят серьги. Кардашьян позирует в белой блузе и темном жакете.
От красотки нельзя отвести взгляда - большие глаза, пухлые губы, черные брови и пышные ресницы.
"7 класс крут", - написала модель.
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За 14 часов пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.
Пользователи сети по достоинству оценили школьное фото знаменитости.
Некоторые писали, что Ким всегда шикарна и королева. Другие задавались вопросом: "Интересно, ученики 7-го класса знали, что ты однажды станешь знаменитой?".
Третьи заметили, что Ким и до пластики выглядела чудесно: "Вот это да!".
Напомним, Ким Кардашьян опубликовала фото, на которых предстала в сером топе и облегающих джинсах. Короткая футболка-топ выделила пышные груди Ким, а джинсы - тонкую талию.
Можно было заметить упругий живот знаменитости. Кроме того, выделялись бедра Кардашьян, которыми она прославилась на весь мир. Ким обула змеиные сапоги сверху джинс, из-за чего они стали гармошкой внизу.
Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в облегающем боди застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру пышные прелести.
Поклонники пришли в восторг от божественной красоты Кардашьян.
«Настоящая королева», «бомба просто», «невероятная красотка», «Оу, кажется я влюбился», «выглядишь просто невероятно», «королеву видно издалека», - написали пользователи сети
Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».
А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.
Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка»