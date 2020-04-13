Американская звезда, светская львица Ким Кардашьян показала, как выглядела в школе

Звезда опубликовала фото в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке предстала красивая школьница с распущенными каштановыми волосами. Ким смотрела в камеру, почти черными глазами.

На шее у модницы - кулон на черной нитке, а в ушах блестят серьги. Кардашьян позирует в белой блузе и темном жакете.

От красотки нельзя отвести взгляда - большие глаза, пухлые губы, черные брови и пышные ресницы.

"7 класс крут", - написала модель.

За 14 часов пост собрал более двух миллионов лайков и много комментариев.

Пользователи сети по достоинству оценили школьное фото знаменитости.

Некоторые писали, что Ким всегда шикарна и королева. Другие задавались вопросом: "Интересно, ученики 7-го класса знали, что ты однажды станешь знаменитой?".

Третьи заметили, что Ким и до пластики выглядела чудесно: "Вот это да!".

Напомним, Ким Кардашьян опубликовала фото, на которых предстала в сером топе и облегающих джинсах. Короткая футболка-топ выделила пышные груди Ким, а джинсы - тонкую талию.

Можно было заметить упругий живот знаменитости. Кроме того, выделялись бедра Кардашьян, которыми она прославилась на весь мир. Ким обула змеиные сапоги сверху джинс, из-за чего они стали гармошкой внизу.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян позировала в облегающем боди застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру пышные прелести.

Поклонники пришли в восторг от божественной красоты Кардашьян.

«Настоящая королева», «бомба просто», «невероятная красотка», «Оу, кажется я влюбился», «выглядишь просто невероятно», «королеву видно издалека», - написали пользователи сети

Напомним, что бесстыдница Кардашьян в белье-невидимке выставила напоказ роскошные формы: «Самый сок».

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян в латексе померилась сочными формами с бесстыжей сестричкой: двойное удовольствие.

Также Politeka сообщала, что соблазнительная Кардашьян закутала прелести в черный бархат, выглядит впечатляюще: «Красотка»