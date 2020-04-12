Фітнес-модель Ана Чері порадувала фанатів і показала розкішне тіло в облягаючому одязі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Так багато любові до моєї Чері-банді! Падіння вчора було так добре, що ми майже розпродали нові легінси!! 😱 😱 PS побачимося сьогодні ввечері у Zoom для конференції по здоров'ю і фітнесу», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Чері позує спиною на камеру, демонструючи значні форми. Дівчина тримає в руках гирю, кокетливо дивлячись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Позанимаемся? Спортом, звичайно ж», «розкішне тіло», «вау, яка краса!», «Щасливою Пасхи, красуня», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе в формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про своє харчування.

До всього іншого, дівчина не соромиться демонструвати свою апетитну фігуру у сексуально-відвертій білизні і купальниках. Кожне її фото отримує безліч коментарів та лайків від користувачів мережі.

Під час карантину дівчина також не залишає своїх шанувальників без нових фото. Дівчина показала гарячий кадр на якому постала в мокрому купальнику, який може змусити почервоніти будь-якого чоловіка.

Нагадаємо, спекотна Ана Чері без трусів влаштувала брудні танці перед камерою.

Як повідомляла Politeka, Ана Чері в стрінгах без сорому показала свої апетитні місця.

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері без сорому потрясла неосяжними принадами на камеру: «Ти з цього світу?».