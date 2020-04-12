Фитнес-модель Ана Чери порадовала фанатов и показала роскошное тело в облегающем наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Так много любви к моей Чери-банде! Падение вчера было так хорошо, что мы почти распродали новые леггинсы!! 😱 😱 PS увидимся сегодня вечером в Zoom для конференции по здоровью и фитнесу», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Чери позирует спиной на камеру, демонстрируя внушительные формы. Девушка держит в руках гирю, игриво смотря на камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Позанимаемся? Спортом, конечно же», «роскошное тело», «вау, какая прелесть!», «Счастливой Пасхи, красавица», - пишут они.
Как сообщалось ранее, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о своем питании.
Ко всему прочему, девушка не стесняется демонстрировать свою аппетитную фигуру в откровенном белье и купальниках. Каждое ее фото получает множество комментариев и лайков от пользователей сети.
Во время карантина девушка также не оставляет своих поклонников без новых фото. Девушка показала горячий кадр на котором предстала в мокром купальнике, который может заставить покраснеть любого мужчину.
Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.
Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.
Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».