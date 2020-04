View this post on Instagram

Строгий и громкий у меня Тренер по ЕМS тренировкам. Чуть что не так, облает - мало не покажется😬 Картошка Соломоновна Чехова на работе просто зверь👌🏼 P.S. Видимо, не удастся мне избежать разъяснений относительно моей фигуры и костюма🤦🏻‍♀️ На мне не модный спортивный костюм. А специальный комбез для ЕМS тренировок. В него вшиты большие электродные подушки, и провода. На боку блок питания. Естественно, что этот костюм со всем своим внутренним фаршем, полнит и визуально увеличивает человека! А еще горизонтальная съемка прибавляет объемы. Но, если кому-то очень хочется думать, что я поправилась, и это как-то поддерживает вас и поднимает настроение, то не могу вам запретить! Но мой тренер, который ходит ко мне несколько раз в неделю, думаю расстроился бы, что меня обвиняют в потолстении, ведь он делает всё, чтобы этого не случилось😬 Так что, пожалейте тренера😂