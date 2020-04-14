Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як тренується вдома 

Зірка похвалилася тим, чим займається в режимі самоізоляції, у своєму Instagram, пише Politeka.net. Анфіса Чехова опублікувала відео, на якому бігала на килимку, а в цей час їй заважав домашній улюбленець. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

Телеведуча затягнула свої пишні форми тугим костюмом. Наряд повністю обтягнув шикарні принади Чехової. Красуня дивилася з-під пишних вій на свого пса і посміхалася. Її волосся при цьому розпущене.

В пості красуня пожартувала, що у неї суворий тренер з ЕМЅ, який нагавкає, якщо що-небудь йому не сподобається. 

"Картопля Соломонівна Чехова на роботі просто звір👌🏼", - зазначила артистка. 

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Також зірка додала, що на ній спеціальний комбез для ЕМЅ тренувань, в який вшиті електродні подушки, і дроти.

"Звичайно, що цей костюм з усім своїм внутрішнім фаршем, повнить і візуально збільшує людину!", - пояснила Чехова. 

Далі Анфіса додала: "Якщо комусь дуже хочеться думати, що я поправилася, і це як-то підтримує вас і піднімає настрій, то не можу вам заборонити!".

За годину пост зібрав понад 60 тисяч переглядів та багато коментарів. 

"На деяких фото ви зовсім худенька, а тут без фільтрів все у порядку, вага на місці ..Фух, а то я вже засмутилася, що навіть Анфіса схудла", "Не пасує цей одяг для тренування, дуже повнить", "Зразок Анфіса на правильному харчуванні, а стегна ого, яка була жирна, сальцесон , така і залишилася . У чорний список мене не забудь😂😂😂😂", "Блін, у Анфіси така енергетика класна, таке тепло від неї виходить", - написали користувачі мережі. 

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Строгий и громкий у меня Тренер по ЕМS тренировкам. Чуть что не так, облает - мало не покажется😬 Картошка Соломоновна Чехова на работе просто зверь👌🏼 P.S. Видимо, не удастся мне избежать разъяснений относительно моей фигуры и костюма🤦🏻‍♀️ На мне не модный спортивный костюм. А специальный комбез для ЕМS тренировок. В него вшиты большие электродные подушки, и провода. На боку блок питания. Естественно, что этот костюм со всем своим внутренним фаршем, полнит и визуально увеличивает человека! А еще горизонтальная съемка прибавляет объемы. Но, если кому-то очень хочется думать, что я поправилась, и это как-то поддерживает вас и поднимает настроение, то не могу вам запретить! Но мой тренер, который ходит ко мне несколько раз в неделю, думаю расстроился бы, что меня обвиняют в потолстении, ведь он делает всё, чтобы этого не случилось😬 Так что, пожалейте тренера😂

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