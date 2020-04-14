Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як тренується вдома

Зірка похвалилася тим, чим займається в режимі самоізоляції, у своєму Instagram, пише Politeka.net. Анфіса Чехова опублікувала відео, на якому бігала на килимку, а в цей час їй заважав домашній улюбленець. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Телеведуча затягнула свої пишні форми тугим костюмом. Наряд повністю обтягнув шикарні принади Чехової. Красуня дивилася з-під пишних вій на свого пса і посміхалася. Її волосся при цьому розпущене.

В пості красуня пожартувала, що у неї суворий тренер з ЕМЅ, який нагавкає, якщо що-небудь йому не сподобається.

"Картопля Соломонівна Чехова на роботі просто звір👌🏼", - зазначила артистка.

Також зірка додала, що на ній спеціальний комбез для ЕМЅ тренувань, в який вшиті електродні подушки, і дроти.

"Звичайно, що цей костюм з усім своїм внутрішнім фаршем, повнить і візуально збільшує людину!", - пояснила Чехова.

Далі Анфіса додала: "Якщо комусь дуже хочеться думати, що я поправилася, і це як-то підтримує вас і піднімає настрій, то не можу вам заборонити!".

За годину пост зібрав понад 60 тисяч переглядів та багато коментарів.

"На деяких фото ви зовсім худенька, а тут без фільтрів все у порядку, вага на місці ..Фух, а то я вже засмутилася, що навіть Анфіса схудла", "Не пасує цей одяг для тренування, дуже повнить", "Зразок Анфіса на правильному харчуванні, а стегна ого, яка була жирна, сальцесон , така і залишилася . У чорний список мене не забудь😂😂😂😂", "Блін, у Анфіси така енергетика класна, таке тепло від неї виходить", - написали користувачі мережі.

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