Російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала фанатів новим пікантним знімком з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сьогодні я мала вилітати на Мальдіви🙈😢Нескінченно навчаюсь тому, що не все в цьому світі залежить від нашого розуму, наміри й волі! Гармонія - це знайти баланс між рішенням твого розуму - бажанням твоєї душі і, невідомим нам, своїм Всесвіту», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Чехова позує на велосипеді, а з-під її вбрання видніється розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Який вигляд!», «ось це попа», «Афіша до фільму "Пустунка",Тінто Брасса», «Анфіса, ви чарівні», «Шикарна попка, чудове фото. Вид красиві, настрій супер», - пишуть вони.

До цього ми писали, що російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як тренується вдома.

Зірка похвалилася тим, чим займається в режимі самоізоляції, у своєму Instagram. Анфіса Чехова опублікувала відео, на якому бігала на килимку, а в цей час їй заважав домашній улюбленець.

Телеведуча затягнула свої пишні форми тугим костюмом. Наряд повністю обтягнув шикарні принади Чехової. Красуня дивилася з-під пишних вій на свого пса і посміхалася. Її волосся при цьому розпущені.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

Як повідомляла Politeka, Чехова без сорому облягла пишні форми тонкою тканиною: "Хочеться дивитися знову і...".

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