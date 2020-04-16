Російська телеведуча Анфіса Чехова порадувала фанатів новим пікантним знімком з відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Сьогодні я мала вилітати на Мальдіви🙈😢Нескінченно навчаюсь тому, що не все в цьому світі залежить від нашого розуму, наміри й волі! Гармонія - це знайти баланс між рішенням твого розуму - бажанням твоєї душі і, невідомим нам, своїм Всесвіту», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Чехова позує на велосипеді, а з-під її вбрання видніється розкішне тіло. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Який вигляд!», «ось це попа», «Афіша до фільму "Пустунка",Тінто Брасса», «Анфіса, ви чарівні», «Шикарна попка, чудове фото. Вид красиві, настрій супер», - пишуть вони.
До цього ми писали, що російська телеведуча Анфіса Чехова показала, як тренується вдома.
Зірка похвалилася тим, чим займається в режимі самоізоляції, у своєму Instagram. Анфіса Чехова опублікувала відео, на якому бігала на килимку, а в цей час їй заважав домашній улюбленець.
Телеведуча затягнула свої пишні форми тугим костюмом. Наряд повністю обтягнув шикарні принади Чехової. Красуня дивилася з-під пишних вій на свого пса і посміхалася. Її волосся при цьому розпущені.
Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».
Як повідомляла Politeka, Чехова без сорому облягла пишні форми тонкою тканиною: "Хочеться дивитися знову і...".
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