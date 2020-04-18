Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася формами в машині
Так, в цей раз скандально-відома модель засвітилася в незвичайному чорному комбінезоні, подчеркнувшем неймовірно тонку талію знаменитості.
Дівчина з яскравим макіяжем налице позувала в засвіченому сонцем салоні автомобіля з чашкою кави в руках. Свій скромний спосіб Альона доповнила новою зачіскою - безліччю дрібних кісок. На другому кадрі в тому ж образі зірка вирішила розстебнути комбінезон і посвітити грудьми.
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«Розстебнутий чи Застебнутий? 😛🤔 Цей комбез залишився в інших кольорах в @lior_boutique 💔 Він як друга шкіра...тільки з утяжкой😂», - написала Альона під новим постом.
Ось що відповіли користувачі:
«So beautiful ❤️», «Застебнутий. Фігура 🔥», «2 варик», «Beautiful woman 🔥😍❤️», «Взагалі без🔥, «Де заплестись можна ? Все закрито».
До цього на знімку Олена позувала в мереживній ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше. Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонка ланцюжок з кулоном.
Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання.
"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість.
За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів.
"Не,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатична))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарна груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний її сенс - це замазувати тоналкою", 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.
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