Відома українська актриса Еліна Мбані, зірка "Квартал 95", показала домашнє фото в Instagram
На фото Еліна позувала в білих тапках і джинсах. Образ доповнила простий кофтиною, а в руках тримала чашку чаю або кави. Мбані стояла біля кухонної плити, а поруч можна побачити чайник, мультиварку і інші елементи інтер'єру кухні. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це буде друга Пасха в моєму житті, яку я, на жаль, буду святкувати далеко від рідного дому. Перший раз це було в минулому році, коли свято співпало з репетиціями «Жіночого Кварталу». Але я не засмучуюсь, адже, як тільки карантин закінчиться, ми всі повернемося до звичного життя і зможемо зустрітися з усіма близькими та друзями", - сказала Еліна.
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Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали кілька коментарів:
"Яка ти ж казково красива", "Вітаю зі Світлим Христовим Воскресінням. Світла і добра, благополуччя і процвітання, віри і любові Вам. Миру і щастя дому вашому, Вам, рідним і близьким. Христос Воскрес!".
Повідомлялося, що улюблені актриси з Жіночого кварталу приміряли подушки і ковдри в якості суконь.
Зазначимо, що «Жіноча Квартал» – це велике концертне шоу від Студії "Квартал 95", в якому правлять бал представниці прекрасної статі. Сьогодні вони показали свої «вечірні» наряди на карантині.
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