Известная украинская актриса Элина Мбани, звезда "Квартал 95", показала домашнее фото в Инстаграм

На фото Элина позировала в белых тапках и джинсах. Образ дополнила простой кофточкой, а в руках держала чашку чая или кофе. Мбани стояла возле кухонной плиты, а рядом можно увидеть чайник, мультиварку и другие элементы интерьера кухни. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это будет вторая Пасха в моей жизни, которую я, к сожалению, буду праздновать вдали от родного дома. Первый раз это было в прошлом году, когда праздник совпал с репетициями «Женского Квартала». Но я не расстраиваюсь, ведь, как только карантин закончится, мы все вернемся к привычной жизни и сможем встретиться со всеми близкими и друзьями", - сказала Элина.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Какая ты же сказочно красивая", "Поздравляю со Светлым Христовым Воскресением. Света и добра, благополучия и процветания, веры и любви Вам. Мира и счастья дому вашему, Вам, родным и близким. Христос Воскрес!".

Сообщалось, что любимые актрисы из Женского квартала примерили подушки и одеяла в качестве платьев.

Отметим, что «Женский Квартал» – это большое концертное шоу от Студии "Квартал 95", в котором правят бал представительницы прекрасного пола. Сегодня они показали свои «вечерние» наряды на карантине.

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