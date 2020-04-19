28-річна українська співачка MARUV потішила своїх шанувальників оригінальним виконанням гопака

Відео «фінального баттла» зі співачкою Мар'яною Рв артистка опублікувала в сторіз Instagram, передає Politeka.net.

Перед шанувальниками зірка з'явилася в рожевому домашньому костюмі і смішних коричневих тапках. Вона розповіла про те, що повинна станцювати гопак під пісню Мар'яни «Допоможи мені».

Зазначимо, що ця композиція повільна і зовсім не відповідає темпу і драйву українського народного танцю.

Однак Анна Корсун (справжнє ім'я українки) примудрилася дуже оригінально станцювати танець, який гопаком, правда, можна назвати тільки умовно, і то завдяки присядці.

В кінці відео дівчина радить тим, хто вирішить це повторити, спочатку розімнути коліна.

Що шанувальники думають з приводу такого креативу MARUV, невідомо, оскільки в сторіз немає функції коментування, однак, будемо сподіватися, що вони гідно оцінили старання Ані.

Раніше ми писали про те, що співачка продемонструвала в сторіз кілька вправ, які допомагають їй тримати фігуру у формі, а також худнути незважаючи на те, що артистці доводиться постійно перебувати вдома в ізоляції і без звичного активного способу життя.

Як відомо, MARUV активно займається для того, щоб кожен раз під час концертів дивувати чимось новим, а також зухвалими танцями. Не так давно зірка розповідала, що під час виконання деяких рухів зіткнулася з проблемою – через зайву вагу їй було важко виконувати деякі рухи. Однак після того, як артистці вдалося скинути зайве, співачка почала займатися ще старанніше.

Нагадаємо, що MARUV у латексі потрясла досить сміливими фото.

Ще ми писали, що MARUV заспівала на дні народження знаменитого продюсера Росії.

Також politeka повідомляла, що MARUV без одягу знялася у незвичному вигляді та вразила мережу.