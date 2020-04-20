42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова збентежила відвертими кадрами
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в шовковій темно-синій піжамі з квітковим принтом. Знаменитість сіла на ліжку в позі "лотоса", озброївшись келихом алкогольного напою. Чехова з посмішкою на обличчі показала, як роздивляється журнал з фотографіями моделей з оголеними грудьми.
Примітно, що поряд з нею влаштувався її домашній улюбленець - бульдог на прізвисько Картопля. Зірка назвала весь процес - "піжамною вечіркою" - яка, судячи з усього, вдалася на славу.
"Життя перетворилася на піжамну вечірку😬 Ніколи, за всі 8 років мого існування в ІГ, моя стрічка не була заповнена щоденними фотографіями в піжамах😬 Кажуть, на карантині люди починають вити від ізоляції, невідання і нудьги, але я так влаштована, що в найважчі часи в мені як би включається вбудований тумблер з антидепресантом, і я починаю категорично не помічати всю негативну інформацію і переключаюсь на задоволення від щоденних дрібниць", - поділилася Чехова.
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Деякі користувачі накинулися на зірку - мовляв, в той час, як вона бенкетує, у багатьох немає грошей на їжу.
"Ну якщо бабло капає, то може і на вечірку.... А у більшості справжнісіньке пекло.!!!!!😠... Всі думки про завтрашній день!!!"
Разом з тим, щирі фанати все ж пораділи за Анфісу, засипавши компліментами:
"Зараз у багатьох напевно піжамна вечірка 😆😆😆... але все ж дістаю сукню в облипку, щоб перевірити застібається чи ні ... і як думаєте 😩ледве-ледве 😢... Рот би заклеїти під час піжамного карантину 😆"
"Картопля прекрасна😍найкрасивіша з бульдожков)"
"А я то думаю у що це вона одягнена?! Далі читаю, а це піжаму вона рекламує😂"
"😍Шикарна Анфіса 🌺"
Нагадаємо, що Анфіса Чехова засвітила пишний бюст під тонким мереживом: розляглася на канапі і...
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