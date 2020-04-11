42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова предстала перед многочисленными фанатами в слишком уж домашнем виде
Как и все соотечественники, российская телеведущая уже не первую неделю томится на карантине, сидя в четырех стенах, передает Politeka.net.
Поэтому, чтобы напоминать о себе, она публикует снимки и видео, рассказывая, как проводит время в вынужденной самоизоляции. На ее странице в instagram появилось больше фотографий с сыном и домашним питомцем, французским бульдогом Картошкой. Звезда балует своих поклонников и легкой дозой эротики, выкладывая фото в пижаме или нижнем белье.
В этот раз Чехова опубликовала снимок, на котором позирует в трикотажной комбинации с кружевными вставками, через которые виден пышный бюст знаменитости. Она лежит на диване и рекламирует мобильное приложение.
Срочное обращение Зеленского, новые зарплаты и обвал доллара - главное за ночь
Погода резко изменится, снег и мороз обрушатся на Украину в разгар весны: свежий прогноз
Доллар рванул вверх: эксперты ответили, что будет на Пасху и надо ли скупать валюту
Гафта похоронили: появились неожиданные подробности о легенде советского кино
Несмотря на, мягко говоря, неофициальный стиль одежды, Анфиса не забыла о макияже, оттенив глаза и подкрасив губы.
Ранее мы рассказывали, что звезда опубликовала снимок со своей подругой, стилисткой Марией Беловой. Красотки предстали на одном из мероприятий в роскошных нарядах.
Чехова щеголяла в длинном платье черного цвета с мегаузкой юбкой, за что ее в соцсети окрестили «русалочкой», а также необычной ажурной отделкой на груди и рукавах. Ведущая собрала волосы в высокий хвост, раскинув локоны на плечах, а также нанесла макияж с акцентом на глаза.
Ее подружка предстала в сдержанном брючном костюме, но при этом с пикантной изюминкой - глубоким декольте.
Анфиса рассказала об идее, которая пришла ей в голову на карантине. Она решила помочь одинокой подружке найти своего «единственного» в режиме онлайн.
Напомним, что бессовестная Анфиса Чехова посветила внушительным декольте прямо в камеру: "Сумасшедшая".
Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова показала свои нереальные формы в пикантных позах: "Просто конфетка".
Также Politeka писала, что Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике: «Горячая, как самса после микроволновки».