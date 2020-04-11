42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова предстала перед многочисленными фанатами в слишком уж домашнем виде

Как и все соотечественники, российская телеведущая уже не первую неделю томится на карантине, сидя в четырех стенах, передает Politeka.net.

Поэтому, чтобы напоминать о себе, она публикует снимки и видео, рассказывая, как проводит время в вынужденной самоизоляции. На ее странице в instagram появилось больше фотографий с сыном и домашним питомцем, французским бульдогом Картошкой. Звезда балует своих поклонников и легкой дозой эротики, выкладывая фото в пижаме или нижнем белье.

В этот раз Чехова опубликовала снимок, на котором позирует в трикотажной комбинации с кружевными вставками, через которые виден пышный бюст знаменитости. Она лежит на диване и рекламирует мобильное приложение.

Несмотря на, мягко говоря, неофициальный стиль одежды, Анфиса не забыла о макияже, оттенив глаза и подкрасив губы.

Ранее мы рассказывали, что звезда опубликовала снимок со своей подругой, стилисткой Марией Беловой. Красотки предстали на одном из мероприятий в роскошных нарядах.

Чехова щеголяла в длинном платье черного цвета с мегаузкой юбкой, за что ее в соцсети окрестили «русалочкой», а также необычной ажурной отделкой на груди и рукавах. Ведущая собрала волосы в высокий хвост, раскинув локоны на плечах, а также нанесла макияж с акцентом на глаза.

Ее подружка предстала в сдержанном брючном костюме, но при этом с пикантной изюминкой - глубоким декольте.

Анфиса рассказала об идее, которая пришла ей в голову на карантине. Она решила помочь одинокой подружке найти своего «единственного» в режиме онлайн.

Напомним, что бессовестная Анфиса Чехова посветила внушительным декольте прямо в камеру: "Сумасшедшая".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова показала свои нереальные формы в пикантных позах: "Просто конфетка".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова еле уместила пышные прелести в лифчике: «Горячая, как самса после микроволновки».