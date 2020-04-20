Відома співачка Ольга Меганская показала нове фото в Instagram і відповіла на важливе питання

На фото Меганская позує біля жовтої опори. Видно, що вона в чорному платті, яке обтянуло її груди. Волосся співачка залишила розпущеним. Ольга позувала на якомусь завантажувальному терміналі, видно, що кадр з кліпу. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Будуть нові кадри з фотосесії до Люболь", - запитав фанат співачки. Меганская відповіла, що "Думаю, немає".

Користувачі не могли поставити лайки або написати коментарі. Все із-за того, що Меганская опублікувала фото в сторіс Instagram.

Повідомлялося, що Відома співачка Ольга Меганская, учасниця групи ВІА Гра, здалася в жаркому образі.

На знімку Ольга позує в одному топі, решти одягу не видно. Завдяки великому плану можна розглянути ідеальні форми дівчата, а також зовнішність. На тлі практично нічого не видно, так як він розмитий.

Фанати встигли залишити кілька коментарів під фото:

"Красуня", "Олечка зайчик, досконалість, красуня!!", "Як завжди виглядаєш чудово )))", "Оленька, чудово виглядаєш!", - написали фанати під фото в Instagram Меганской.

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