Известная певица Ольга Меганская, солистка группы "ВИА Гра", показала в Инстаграм пляжное фото

На фото Ольга позирует в зеленом купальнике и очках. На фоне можно увидеть только песок и какую-то растительность. Волосы у Меганской в этот раз были распущены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Пришло время летних фото и карантинных историй. Поговорим о знаках зодиака и совместимости. Сколько человек мне написало, что Рыбы и Телец/Козерог - идеальная пара! «Я тоже, Оленька, Рыбы, живем душа в душу уже 10 лет...» На самом деле, конечно, не только знак зодиака (а я имею в виду классические знаки зодиака по Солнцу, которые мы все знаем) влияет на совместимость. Есть ещё куча разных других факторов, в которых обычному человеку трудно разобраться. Но, я знаю уже точно, если «не суждено быть вместе», то ничего не выйдет!", - написала Ольга.

"Какой у Вас асцендент ?", "А я Водолей", " тоже рыба, и везде пишут что с Раком и Скорпионом 100%я совместимость во всем - но по мне, все далеко не так)", "Не приближайся к стрельцам", "Сколько килограмм весишь Ольга?".

Сообщалось, что известная певица Ульяна Синецкая, солистка группы "ВИА Гра" показала свою красоту крупным планом.

На фото Ульяна показала себя крупным планом. Снимок был сделан по бюст Синецкой. Одежды практически не видно, кроме бретелек от бюстгальтера. Певица позировала в этот раз с распущенными кудрями. Фото получилось очень гармоничным и интересным.

Напомним, горячие солистки "ВИА Гры" устроили сочную фотосессию без штанов

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