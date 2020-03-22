Известная певица Ольга Меганаская, солистка группы "ВИА Гра", показала новое фото в Инстаграм

На фото Меганская позирует в белом топе и больших прозрачный очках. Волосы у Ольги в этот раз были распущены. Можно увидеть на фоне окно, из которого виднеется пляж и море. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Ольга опубликовала кадр в сторис Инстаграм, где функций таких не предусмотрено.

Ранее мы сообщали, что певица Ольга Меганская, которая является солисткой группы ВИА Гра, продемонстрировала в сети новый и откровенный образ.

Красотка-Меганская в смелом наряде позировала на камеру в стильной одежде. Так Ольга показалась в образе такой себе симпатичной "ведьмочки": на ней была темная шляпка, короткие кожанные шортики и кофта из прозрачной темной сетки, а также джемпер потеплее на другом фото из подборки.

Сообщалось, что участница ВИА Гра Ольга Меганская показала провокационное фото.

Девушка показала типичное сэлфи у зеркала – на ней черный боди, белую рубаху, которая была поверх белья - артистка спустила с плеча, волосы изящная красавица распустила и стала вокалстка у зеркала таким образом, что прижала свои выдающиеся объемы рукой - таким образом придав размерам груди еще большей выпуклости и формы.

Ольга, к слову, не так часто публикует в сети откровенные фото, но когда кадры с пикантным окрасом все же появляются у нее на странице в соцсети - они всегда вызывают бурю эмоций, поклонники пишут, что у нее не фигура, а "чистый кайф", что она просто "божественной красоты дама" и тому подобное.

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