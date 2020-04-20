38-річна українська співачка Віра Брежнєва, яка живе і працює в Росії, умилила фото свого племінника

11-річна Олександра і 7-річний Михайло, діти рідної сестри Брежнєвої Вікторії Галушки та її колишнього чоловіка, шоумена Олександра Цекало, проводять карантин в гостях у родичів. Діти повинні були прилетіти до батька і його молодої дружині художниці Дарії Ервін в Лос-Анджелес, але через вірус поїздка зірвалася.

Кажуть, холодна війна між шоуменом і його колишньою дружиною триває. Спілкуються вони тільки через юристів. До того ж, Цекало забороняє дітям згадувати мати в його присутності.

Як би там не було, в будинку Брежнєвої на Великдень зібралося все сімейство. Зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram фото племінника, передає Politeka.net.

На знімках хлопчик лежить на ліжку, загорнувшись у плед. Судячи з його щасливою усмішкою, він радий погостювати у своєї тітки.

"Час для сім'ї", - підписала фото Віра.

Раніше ми повідомляли, Цекало всіляко приховує деталі свого особистого життя. Але екстрасенсу та тарологу Галині Янко вдалося розкрити кілька сімейних секретів зірки. За її словами, перед весіллям Цекало і Ервін підписали шлюбний контракт.

"В їх родині заздалегідь обумовлено. Є шлюбний контракт і певні зобов'язання з кожної сторони. Дарині абсолютно не потрібні проблеми. Вона любить і поважає чоловіка, при цьому жінка досить розважлива", - поділилася таролог, припустивши, що Дарина легко маніпулює чоловіками і при цьому намагається приховувати свій "талант".

"Незважаючи на велику різницю у віці, дружина буде з Цекало дуже довго. Я не бачу ні сварок, ні розлучення, ні зрад, як з його, так і з її боку", - повідомила екстрасенс. Зазначимо, Цекало старше нової пасії аж на 30 років.

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

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