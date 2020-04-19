Растрепанная Брежнева без макияжа показала, в чем встретила Пасху

Известная певица Вера Брежнева без макияжа показала свой праздничный лук

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страничку в соцсети певицы.

Вера Брежнева решила не краситься для Константина Меладзе и провела Пасху в белой толстовке с капюшоном, без прически и макияжа. То есть, представила в сети абсолютно "антизвездный" лук.

«Со светлым праздником Пасхи. Здоровья, мира, спокойствия в душе и чудес желаем всей нашей семьей. Время наполнять сердца любовью. Христос Воскрес», – написала Брежнева в своем посте.

В комментариях поклонники Веры написали ей много пожеланий здоровья и любви в ответ.

Напомним, что мы писали, что Вера Брежнева повторила оплошность другой экс-участницы группы ВИАгра Светланы Лободы. Вера Брежнева поделилась кадрами с фотосессии для Cosmopolitan Russia. При этом одно фото артистки в Instagram привлекло особое внимание и озадачило ее поклонников.

Вера Брежнева позирует сидя, откинувшись на спинку стула. На ней - белоснежный брючный костюм в полоску с минималистичным топом. Такой наряд выгодно обнажает плоский живот певицы.

Дело в том, что одному из кадров, где певица позирует с босыми ногами, у нее на правой ноге четко видны шесть пальцев.

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Именно брак между Брежневой и Меладзе стал причиной стремительной потери популярности коллектива, считает Анна. По ее словам, Вера все испортила браком с продюсером. Из-за этого он, якобы, потерял интерес к другим участницам, да и проекту в целом.

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