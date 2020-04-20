Відома українська співачка Ірина Білик вперше зізналася, що терпіла побої від свого колишнього чоловіка - хореографа Дмитра Коляденка

Як повідомляє Politeka.net, артистка зважилася на одкровення під час інтерв'ю Олесі Бацман для видання "Гордон".

Ірина Білик розповіла, що в її житті було багато трагічних моментів, пов'язаних з коханими чоловіками. Зараз вона не дуже про них шкодує, адже сумні історії давали їй хороший стимул для творчості.

"Діма різав картини, хапав мене за волосся. Юра Нікітін запропонував вийти заміж, подарував каблучку Коли я відмовилася, він забрав його. Якби в моєму житті не трапилися ці драми, я б ніколи не змогла написати стільки пісень", - зізналася співачка.

Вона додала, що Дмитро Коляденко залишав страшні сліди на її голові. Ірина Білик навіть ходила в міліцію і скаржилася на домашнє насильство. Але в кінцевому підсумку вона пошкодувала свого колишнього чоловіка, адже зрозуміла причину імпульсивних вчинків.

"Я знімала побої на голові. І ці жінки з міліції хотіли Діму вбити, коли побачили мої синці, садна. Але я йому все простила, ми продовжуємо спілкуватися, тому що він дуже талановита людина, дуже душевний. Напевно ці дивні речі з людиною робила велика любов. Він і справді дуже ревнивий", - пояснила артистка.

З продюсером Юрієм Нікітіним відносини теж не задалися. На той момент чоловік просував відразу декількох висхідних зірок, включаючи Андрія Данилка. За словами Білик, з-за роботи Нікітін став все менше часу приділяти дружині.

"Вийшло, що він приділяв увагу знову з'явилися групам, а ми з Андрієм Данилком були вже стійкі, імениті зірки, і нас не треба було просувати, піклуватися про promo. Ми були, є і будемо, скажемо чесно. Мене спочатку дивувало відсутність уваги, потім ображалися – ні фотосесій, не готуються цікаві перфоманси. Адже Я пам'ятаю, як ми раніше це робили: мені приділялася увага", - повідомила Ірина Білик. Вона додала, що в кінці кінців відчула впевненість у своїх силах і пішла у вільне плавання, з часом знайшла нового продюсера.

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