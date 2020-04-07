Украинская артистка Камалия, жена миллиардера Мохаммада Захура, поздравила свою коллегу Ирину Билык с юбилеем

Известно, что 6 апреля Билык отпраздновала 50 лет, артистку поздравили коллеги по сцене, в том числе и Камалия, пишет Politeka.net. Последняя разместила в Инстаграм фото, на котором позирует вместе с Ириной.

На Камалии черное бархатное платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул красивые изгибы блондинки. Образ звезды дополняло колье.

Ирина Билык была в черной одежде, ее образ завершили очки и другие аксессуары. Артистка позировала, держав в руке розочку.

Обе звезды улыбались и смотрели в камеру.

"С Днем рождения, любимая @bilyk_iryna ❤️❤️❤️ Пусть в жизни будет только счастье, гармония и любовь!!! Радуй нас своим творчеством ещё много-много лет. С праздником, дорогая Ирочка!😘😘", - написала Камалия.

За полчаса пост собрал более 400 лайков и немного комментариев.

"И мы Поздравляем 🌹🌹🌹", "С наилучшими пожеланиями❤️❤️❤️", "Какие вы красивые", "Какие вы элегантные", - написали пользователи сети.

Напомним, Камалия предстала в длинном платье с глубоким декольте. Из наряда едва не вываливалась грудь артистки. Ткань платья кажется будто скользит по плечам.

Завершили образ звезды крупные серьги и кольцо на пальце.

Певица распустила длинные волнистые волосы и положила их на плечи.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык появилась на обложке одного из журналов она покорила своей яркой внешностью.

Звезда позировала в зеленом полупрозрачном плаще. Она подвязала наряд поясом с черными надписями, выделив тонкую талию.

Откровенное декольте плаща все же никак не приоткрыло виды на более интимные места.

Под верхней одеждой виднелось нечто похожее на нижнее белье.

Напомним, Билык заступилась за "родных" россиян перед Украиной: "В чем они виноваты?".

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