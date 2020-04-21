Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася топом кращих кадрів за останній час

Цього разу скандальна знаменитість вирішила порадувати аудиторію цілою серією своїх кращих кадрів. які сподобалися аудиторії. Як відомо, модель любить балувати шанувальників кадрами з провокаційних фотосесій без білизни або ж у досить сміливих образах - прикриваючись руками, в мереживних піжамах або ледь прикриваючись якимись деталями гардеробу. Завдяки незвичайній зовнішності зірка привертає все більше фанатів. Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Сьогодні Олена вирішила представити відразу декілька відвертих фото, які самі шанувальники раніше високо оцінили на її сторінці в Instagram, дівчина створила добірку виходячи їх думки аудиторії:

До цього на знімку Олена позувала в мереживній ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше. Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонка ланцюжок з кулоном.

Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання.

"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість.

За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів.

"Не,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатична))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарна груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний її сенс - це замазувати тоналкою", 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі.

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