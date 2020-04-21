Українська модель Альона Омович, яку називають вітчизняною Кім Кардашьян, похвалилася топом кращих кадрів за останній час
«Топ 6 фотографій які набрали найбільше "лайків" і переглядів. прийняла від @martskayaya 🥰 передаю @milagricenko @ekulka ❤️ ці фото з охопленням більше 1 мільйона 😱 яка ваша улюблена?», - пише Альона під серією кадрів.
Самі шанувальники залишилися в захваті, однак їх думки розділилися, багато хто не змогли вибрати конкретний знімок, який видався їм найбільш привабливим і просто похвалили модель за її струнку фігуру і квітучий вигляд.
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До цього на знімку Олена позувала в мереживній ліфчику. Вона здавила груди з боків, щоб вони виглядали більше і соковитіше. Омович поклала між грудьми духи у вигляді туфельки. Образ красуні завершили великі сережки-кільця у вухах і тонка ланцюжок з кулоном.
Олена трохи відкрила пухкі губи і подивилася в кадр. При цьому на обличчі в неї не тільки довгі чорні стрілки, але і фільтр у вигляді татуювання.
"ТАТУ НА ОБЛИЧЧІ?😛ТАК/НІ?👇🏻 ", - поцікавилася українська знаменитість.
За 10 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків та коментарів.
"Не,на обличчі краще не треба,прикрашай тіло,твоє обличчя і без тату симпатична))", "Гарно,але краще не треба", "Шикарна груди 👍 Тату на обличчі краще не робити", "Єдиний її сенс - це замазувати тоналкою", 🖐🖐🖐😱😱 не псуй своє обличчя", "ти дуже гарна😍😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, що Олена Омович в мереживній білизні змусила червоніти всіх: жаркі фото.
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