Відомий шоумен Максим Галкін дуже серйозно поставився до пандемії китайського вірусу

Про це пишуть росЗМІ, передає Politeka.net.

З'ясувалося, що у розпал епідемії уханьского вірусу Максим Галкін не випускає примадонну Аллу Пугачову з родинного замку, який став для неї своєрідним "бункером".

Зовсім недавно Алла Пугачова відзначала своє 71-річчя. До дому російської примадонни повинні були з'їхатися найвпливовіші люди з шоу-бізнесу, але турботливий Галкін чуже присутність на своїй території категорично заборонив, оскільки Пугачова через вік знаходиться в зоні ризику.

Російський шоумен Максим Галкін настільки сильно підійшов до захисту дружини, що навіть заборонив їй виходити в сад.

На постійній основі примадонна знаходиться в замку з безліччю кімнат. Не дозволяє гуморист і перетинати поріг його розкішного особняка стороннім людям – так, подарунки для артистки на день народження передавалися буквально через поріг.

Зазначимо, що у Максима Галкіна є серйозні підстави для переживання, адже зовсім нещодавно в лікарню зі страшним діагнозом потрапили Лев Лещенко, Надія Бабкіна та Ігор Ніколаєв.

Що стосується Лещенка та Ніколаєва, то їх вилікували і виписали додому. А ось за здоров'я співачки Надії Бабкіної медики продовжують боротися. Зовсім недавно вона вийшла з медикаментозної коми, в яку її загнали фахівці для ефективного лікування.

Хоча коханець співачки Євген Гор продовжує стверджувати, що Надія Бабкіна йде на поправку після тривалої хвороби.

"З кожним днем вона набирається сил і відновлюється. Поки ми спілкуємося через лікарів, так як все має бути стерильно і телефони не допускаються, тому, як тільки дозволять, то я з радістю запишу вам її послання і викладу в інтернет", - стверджував він раніше в соціальних мережах.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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