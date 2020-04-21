Телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, порадувала шанувальників гарячим знімком
Зірка з'явилася в спокусливому вигляді і поділилася цікавими думками в пості, повідомляє Politeka.net.
Логунова позувала в прозорому боді, під яким, не було ліфчика. Телеведуча завбачливо прикрила принади рукою. На талії красуні - пояс для панчіх, від якого тягнуться застібки.
Поліна стояла на високих підборах синіх ботфортів, з яких визирали панчохи.
Завершили образ дружини Ступки прикраси і макіяж з акцентом на очі з довгими стрілками і соковитими губами.
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В пості зірка міркувала про дієти, і те, як вони поламали долі людей. До слова, також Поліна розповіла про свій марафон "Бісить жир".
"Зараз так багато дієтологів, і все ще так багато незадоволених людей, клініки забиті, приватні клініки ростуть в кількості і в цінах на прийом , випадковість? Не думаю 😈", - написала телеведуча.
"👏браво!", "Красуня😍", - і багато інших коментарів написали підписники Поліни.
Нагадаємо, Поліна Логунова позувала, вигнувшись, а заодно похвалившись, пружною п'ятою точкою.
Відверте боді обтянуло ідеальну фігуру зірки.
Поліна розпустила волосся, на її обличчі макіяж зі стрілками, а також промениста усмішка.
В пості дружина Ступки зізналася, що любить дратувати людей.
Раніше повідомлялося, що дружина Ступки позувала, лежачи на ліжку в прозорій білизні, виставивши напоказ розкішні форми.
«Крихта….не нудьгуй», - йдеться в повідомленні.
«Вау, як гаряче», «просто бомба», «Дуже красиву білизна на шикарному тілі буде виглядати бездоганно», «Ось, що означає КРАСА», «богиня», - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»
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А ще Politeka повідомляла, дружина Ступки роздяглася до непристойності і застигла в пікантній позі: «Ось це вигини!»