Телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, порадувала шанувальників гарячим знімком

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді і поділилася цікавими думками в пості, повідомляє Politeka.net.

Логунова позувала в прозорому боді, під яким, не було ліфчика. Телеведуча завбачливо прикрила принади рукою. На талії красуні - пояс для панчіх, від якого тягнуться застібки.

Поліна стояла на високих підборах синіх ботфортів, з яких визирали панчохи.

Завершили образ дружини Ступки прикраси і макіяж з акцентом на очі з довгими стрілками і соковитими губами.

В пості зірка міркувала про дієти, і те, як вони поламали долі людей. До слова, також Поліна розповіла про свій марафон "Бісить жир".

"Зараз так багато дієтологів, і все ще так багато незадоволених людей, клініки забиті, приватні клініки ростуть в кількості і в цінах на прийом , випадковість? Не думаю 😈", - написала телеведуча.

"👏браво!", "Красуня😍", - і багато інших коментарів написали підписники Поліни.

Нагадаємо, Поліна Логунова позувала, вигнувшись, а заодно похвалившись, пружною п'ятою точкою.

Відверте боді обтянуло ідеальну фігуру зірки.

Поліна розпустила волосся, на її обличчі макіяж зі стрілками, а також промениста усмішка.

В пості дружина Ступки зізналася, що любить дратувати людей.

Раніше повідомлялося, що дружина Ступки позувала, лежачи на ліжку в прозорій білизні, виставивши напоказ розкішні форми.

«Крихта….не нудьгуй», - йдеться в повідомленні.

«Вау, як гаряче», «просто бомба», «Дуже красиву білизна на шикарному тілі буде виглядати бездоганно», «Ось, що означає КРАСА», «богиня», - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»

Також Politeka писала, гаряча дружина Ступки в прозорому вбранні застигла в непристойній позі: «Хочеш…»

А ще Politeka повідомляла, дружина Ступки роздяглася до непристойності і застигла в пікантній позі: «Ось це вигини!»