Телеведущая и модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала идеальные формы в прозрачном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Хочешь выглядеть соблазнительно - надень чёрное ⚫️🖤 Характер человека определяется не тем, как он или она наслаждается победой, а тем, как человек переносит поражения. ⠀ Этому я училась не одно поражение назад. С появлением прямого эфира и сториз - брызгание слюной в камеру стало чем-то вроде обязательным, высказаться и оправдаться, например, защитить себя же за свои глупые слова, глупые характеристики других людей, за свои грехи перед самими собой 😊для тех, кто из нас поднялся на вершину пищевой цепи не существует милосердия🥱», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Логунова позирует прозрачном наряде полусидя, демонстрируя на камеру роскошное тело. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень интересный пост, и классная фотка», «шикарный образ! В черном всегда круто выглядишь», «шикарная», «Вау! Бомба», «вы очень красивая», - говорится в сообщении.

Ранее Полина поделилась снимком, на котором она предстала полуголой. Так она в частности была в черном белье, водолазке и с голыми ногами.

Приняв пикантную позу, модель выставила "пятую точку", взгляд знаменитости был уверенным. В глаза бросаются подкачанные ноги звезды ТВ и ее объемная татуировка на бедре.

Кроме того, на тонкой талии звезды сети красовалось что-то по типу портупеи - кожаного пояса. Аксессуар придал особой пикантности образу:

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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