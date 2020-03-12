Популярная телеведущая, фотомодель и жена Дмитрия Ступки Полина Логунова показала роскошное тело в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в одном белье полусидя, выставив напоказ идеальные ноги. Также можно заметить элегантный топ, который подчеркивает ее роскошные формы. Кроме того, на Сторисе у себя она разместила смайлик в виде улыбающегося солнца.

А поклонники Логуновой, поскольку снимок был размещен в Сторисе, остались безмолвны.

Ранее Полина поделилась снимком, на котором она предстала полуголой. Так она в частности была в черном белье, водолазке и с голыми ногами.

Приняв пикантную позу, модель выставила "пятую точку", взгляд знаменитости был уверенным. В глаза бросаются подкачанные ноги звезды ТВ и ее объемная татуировка на бедре.

Кроме того, на тонкой талии звезды сети красовалось что-то по типу портупеи - кожаного пояса. Аксессуар придал особой пикантности образу:

«Родные мои! Вы просили - я сделала! Сегодня запустился новый формат программы «Бесит Жир Food»…», - стала рассказывать под откровенным фото артистка о своей работе.

Напомним, обнажённая жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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