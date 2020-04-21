Герцоги Кембриджські Кейт Міддлтон і Вільям продовжують працювати на карантині в домашніх умовах

Про це пише Politeka.net.

Днями Кейт Міддлтон і Вільям дали інтерв'ю ведучій програми BBC Breakfast on Friday, в ефірі якої вони обговорили ситуацію з пандемією китайського вірусу.

Крім цього, герцоги Кебріджські розповіли глядачам про свої справи і турботи в умовах карантину, а в ефір вони вийшли в "домашньому" одязі.

Наприклад, Кейт Міддлтон з'явилася в білій трикотажної кофті у чорну смугу, з легким макіяжем на обличчі і красивою укладкою. Що стосується принца Вільяма, то він одягнув сорочку кольору деніму і синій джемпер.

Під час інтерв'ю принц Вільям нагадав, що в умовах пандемії та карантину дуже важливо залишатися вдома, але так само важливо всіляко підтримувати зв'язок зі своїми рідними і близькими.

А герцогиня Кембриджська в ефірі додала, що медичні працівники сьогодні як ніколи потребують підтримки і турботи.

"Вони проробляють неймовірну роботу. Я думаю, що це кардинально змінить наше ставлення до "працівників на передовій", адже тепер нація бачить, якою важкою і життєво необхідною є їх робота", - резюмувала вона в інтерв'ю.

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