Герцогиня Кейт Миддтон поздравила жителей Австралии с их национальным праздником

Не смотря на то, британской королевский дом в последнее время сотрясается от сенсаций и отречений, обязанности членов семьи никто не отменял. Поэтому супруги Кембриджские отправились в Австралию поддержать местных после сокрушительных пожаров, их-за которой так пострадала местная флора и фауна. Об этом сообщает Politeka.net.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отчиталась в соцсети Instagram солнечным фото из Автралии, куда они с мужем отправились в официальную командировку.

Стоить отметить, что на фото Миддлтон засветилась в трендовом платье, которое войдет в моду этим летом. Герцогиня уже не единожды произвела впечатление экстра-луком в Австралии — бледно-желтое платье стилизованное под кроше, легкое и воздушное.

«Желаем всем нашим австралийским фолловерам счастливого Дня Австралии! В этом году мы воздаем должное невероятной силе и стойкости всех австралийцев и общин, которые пострадали от разрушительных лесных пожаров», – сообщили на официальной странице королевской семьи.

В комментариях к фото поклонники благодарят их:

«Наша будущая королева и король. Спасибо за ваше участие и помощь людям вокруг!», «Вы двое такие любящие и любимы !!! Большое вам спасибо, вы – благословение в этом мире! Много благословений и долгих жизней вам и вашим трем прекрасным детям !!», «Герцогиня Кембриджская безупречна! ❤️».

Напомним, что семья герцогов Кембриджских может распасться. Отношения в семье герцогов Кембриджских могут уничтожить оба герцога. Об этом сообщила таролог.

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