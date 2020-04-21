Дружина актора Дмитра Ступки – телеведуча і модель Поліна Логунова показала ідеальне тіло в прозорому вбранні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, на першому знімку модель позує в прозорому вбранні без білизни, прикривши інтимні місця рукою.
А на іншому знімку дівчина позує в розкішному білизна, показавши, які вигини у неї завдяки важкій праці над собою і природою.
Помічниця Усика і Ломаченка "нокаутувала" шанувальників боксу красою: знімки яскравої блондинки
Похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником: «Я ж не вічний», фото
Сп'яніла Чехова побешкетувала в ліжку, засвітивши оголений бюст: "Шикарна Анфіса"
Коханець Наташі Корольової показав свою спадкоємицю, зовнішність вражає: "Схожа на..."
Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, оскільки знімки Логунова викинула у себе в Сторіс.
Як повідомлялося раніше, телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, порадувала шанувальників гарячим знімком.
Зірка з'явилася в спокусливому вигляді і поділилася цікавими думками в пості.
Логунова позувала в прозорому боді, під яким, не було ліфчика. Телеведуча завбачливо прикрила принади рукою. На талії красуні - пояс для панчіх, від якого тягнуться застібки.
Поліна стояла на високих підборах синіх ботфортів, з яких визирали панчохи.
Завершили образ дружини Ступки прикраси і макіяж з акцентом на очі з довгими стрілками і соковитими губами.
Нагадаємо, оголена дружина Ступки виставила напоказ усі свої принади: «Ось це форми!»
Також Politeka писала, гаряча дружина Ступки в прозорому вбранні застигла в непристойній позі: «Хочеш…»
А ще Politeka повідомляла, дружина Ступки роздяглася до непристойності і застигла в пікантній позі: «Ось це вигини!»