Дружина актора Дмитра Ступки – телеведуча і модель Поліна Логунова показала ідеальне тіло в прозорому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, на першому знімку модель позує в прозорому вбранні без білизни, прикривши інтимні місця рукою.

А на іншому знімку дівчина позує в розкішному білизна, показавши, які вигини у неї завдяки важкій праці над собою і природою.

Однак шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати, оскільки знімки Логунова викинула у себе в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, телеведуча і модель Поліна Логунова, яка є дружиною актора Дмитра Ступки, порадувала шанувальників гарячим знімком.

Зірка з'явилася в спокусливому вигляді і поділилася цікавими думками в пості.

Логунова позувала в прозорому боді, під яким, не було ліфчика. Телеведуча завбачливо прикрила принади рукою. На талії красуні - пояс для панчіх, від якого тягнуться застібки.

Поліна стояла на високих підборах синіх ботфортів, з яких визирали панчохи.

Завершили образ дружини Ступки прикраси і макіяж з акцентом на очі з довгими стрілками і соковитими губами.

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