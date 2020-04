View this post on Instagram

Карантин - еще не повод прекратить тренировки. Я уже много раз рассказывала, что занимаюсь йогой и ЕМС тренировками. Это та физическая активность, которая мне подходит и одобрена моим остеопатом, ибо имеются проблемы со спиной🙄 На этом видео вы можете лицезреть мою ЕМС тренировку на слайдере, в специальном костюме с накладками, через которые проходит ток, сокращающий мои мышцы. Эта тренировка помогает мне не только поддерживать форму, но и закачивает глубокие мышцы спины, не повреждая внутренние органы и не задействуя позвоночник! Что очень важно для тех у кого есть проблемы с опорно двигательным аппаратом! Благодаря ЕМС тренировкам, я почти полностью перестаю чувствовать дискомфорт в позвоночнике! Крутая штука. И да, костюм полнит, засчет специальных объемных накладок, через которые проходит ток. Так что пузо у меня накладное😉☺️ Кстати, мы с моим тренером по йоге подумываем сделать урок с дыхательными упражнениями. От стресса, для энергичности и бодрости, чтобы погрузиться вглубь себя, почистить свой организм, прокачать свои лёгкие, что сейчас оч немаловажно, учитывая под какой они угрозой😬 Я обожаю эти практики, в йоге они называются пранаямы. Вот, уговариваю @anastasia.btyoga провести со мной онлайн урок в прямом эфире. Вам это было бы интересно?