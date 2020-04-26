42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова потрясла зовнішнім виглядом в костюмі з електростимуляцією, в якому зайнялася спеціальною гімнастикою

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому постала в мегатісному костюмі. Щільна тканина облягла всі принади Анфіси - це справило величезний вплив на її шанувальників (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

З зібраним в пучок волоссям Чехова "ковзала" на спеціальній дошці і робила прості вправи. За процесом, до речі, спостерігав її домашній улюбленець - бульдог на прізвисько Картопля.

"Карантин - ще не привід припинити тренування. Я вже багато разів розповідала, що займаюся йогою і ЕМС тренуваннями. Це та фізична активність, яка мені підходить і схвалена моїм остеопатом, бо є проблеми зі спиною🙄 На цьому відео ви можете побачити моє ЕМС тренування на слайдері, в спеціальному костюмі з накладками, через які проходить струм, що скорочує мої м'язи. І так, костюм повнить, за рахунок спеціальних об'ємних накладок, через які проходить струм. Так що пузо у мене накладне😉☺️", - повідомила Чехова в соцмережі.

За дві години пост зібрав майже 10 000 лайків. Анфіса "зірвала оплески" у коментарях:

"Грація кішки, спритність картоплі 😀"

"Я думала, Ви фігурним катанням вдома займаєтеся 😂"

"Так можна і підлогу почистити"

"Шикарна булочка!🤣🤣🤣"

"Незвично💥"

"Як же ти хороша😍"

"Апетитна Анфіса!"

Раніше ми повідомляли, Чехова спокусила постільним кадром. Красуня розташувалася на простирадлах, високо задерши ноги. Кожен вигин її тіла, приэмне освітлення та стильний інтер'єр доповнили чуттєве фото.

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