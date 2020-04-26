42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова потрясла внешним видом в костюме с электростимуляцией, в котором занялась специальной гимнастикой

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в мегатесном костюме. Плотная ткань обтянула все прелести Анфисы, что возымело огромный эффект на ее поклонников (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

С собранными в пучок волосами Чехова "скользила" на специальной досточке и делала простые упражнения. За процессом, к слову, наблюдал ее домашний питомец - бульдог по кличке Картошка.

"Карантин - еще не повод прекратить тренировки. Я уже много раз рассказывала, что занимаюсь йогой и ЕМС тренировками. Это та физическая активность, которая мне подходит и одобрена моим остеопатом, ибо имеются проблемы со спиной🙄 На этом видео вы можете лицезреть мою ЕМС тренировку на слайдере, в специальном костюме с накладками, через которые проходит ток, сокращающий мои мышцы. И да, костюм полнит, засчет специальных объемных накладок, через которые проходит ток. Так что пузо у меня накладное😉☺️", - сообщила Чехова в соцсети. 

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За два часа пост собрал почти 10 000 лайков. Анфиса "сорвала аплодисменты" в комментариях:

"Грация кошки, ловкость картошки 😀"

"Я думала, Вы фигурным катанием дома занимаетесь 😂"

"Так можно и пол почистить"

"Шикарная булочка!🤣🤣🤣"

"Необычно💥"

"Как же ты хороша😍"

"Аппетитная Анфиса!"

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Карантин - еще не повод прекратить тренировки. Я уже много раз рассказывала, что занимаюсь йогой и ЕМС тренировками. Это та физическая активность, которая мне подходит и одобрена моим остеопатом, ибо имеются проблемы со спиной🙄 На этом видео вы можете лицезреть мою ЕМС тренировку на слайдере, в специальном костюме с накладками, через которые проходит ток, сокращающий мои мышцы. Эта тренировка помогает мне не только поддерживать форму, но и закачивает глубокие мышцы спины, не повреждая внутренние органы и не задействуя позвоночник! Что очень важно для тех у кого есть проблемы с опорно двигательным аппаратом! Благодаря ЕМС тренировкам, я почти полностью перестаю чувствовать дискомфорт в позвоночнике! Крутая штука. И да, костюм полнит, засчет специальных объемных накладок, через которые проходит ток. Так что пузо у меня накладное😉☺️ Кстати, мы с моим тренером по йоге подумываем сделать урок с дыхательными упражнениями. От стресса, для энергичности и бодрости, чтобы погрузиться вглубь себя, почистить свой организм, прокачать свои лёгкие, что сейчас оч немаловажно, учитывая под какой они угрозой😬 Я обожаю эти практики, в йоге они называются пранаямы. Вот, уговариваю @anastasia.btyoga провести со мной онлайн урок в прямом эфире. Вам это было бы интересно?

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Ранее мы сообщали, Чехова соблазнила постельным кадром. Красотка расположилась на простынях, высоко задрав ноги. Каждый изгиб ее тела, приятное освещение и стильный интерьер дополнили чувственное фото.

Напомним, Анфиса Чехова в шелках показал, чем сводит с ума мужчин на своей кухне

А еще Politeka сообщала, что подвыпившая Чехова пошалила в постели, засветив обнаженный бюст

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова без стыда задрала ноги ради горячего фото прямо на подоконнике