Російський шоумен Олександр Цекало постав перед шанувальниками в несподіваному образі

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, в соціальних мережах з'явилося фото абсолютно голого 59-річного Олександра Цекало.

Гарячий знімок у своєму особистому мікроблозі Instagram опублікувала його 29-річна дружина Дарина Ервін.

На нескромном знімку повністю голий Олександр Цекало позує поруч з однією з картин його дружини-художниці. Не виключено, що Дарина Ервін, таким чином, намагається долучити свого чоловіка до мистецтва.

Адже раніше 29-річна художниця зізнавалася, що їй подобається писати картини, використовуючи для цього оголені натури.

Судячи по знімку, який був опублікований в Stories, Олександр Цекало намагається тримати себе у формі в умовах карантину. Звичайно, повністю від зайвої ваги він не позбувся, але шоумен, можливо, втратив кілька кілограмів.

Варто відзначити, що раніше дружина Олександра Цекало досить скупо ділилася подробицями особистого життя. Зараз же все інакше.

Нещодавно 29-річна Дарина Ервін зізналася, що її складно назвати хорошим кулінаром. Але, Олександра, схоже, це анітрохи не хвилює, адже у Дарини є інші таланти.

«Я страшенно готую. Але сповна компенсую це в ліжку», - зізнавалася раніше молода художниця.

Деякі секрети зіркової пари вдалося розкрити тарологу і екстрасенсу Галині Янко. За її словами, перед весіллям Цекало і Ервін підписали шлюбний контракт.

"У їхній родині заздалегідь обумовлено. Є шлюбний контракт і певні зобов'язання з кожної сторони. Дарині абсолютно не потрібні проблеми. Вона любить і поважає чоловіка, при цьому жінка досить розважлива", - поділилася таролог, припустивши, що Дарина легко маніпулює чоловіками і при цьому намагається приховувати свій "талант".

Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.

Як повідомляла Politeka, Цекало зважився на відчайдушний крок заради молодої дружини: сестрі Віри Брежнєвої довелося...

Також Politeka писала, що з'явилися відео, як одружений на сестрі Брежнєвої Цекало цілує іншу жінку.