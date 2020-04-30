Легендарна італійська акторка і модель Моніка Беллуччі поділилася ніжним знімком зі своїми шанувальниками

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Актриса поділилася архівним знімком з фотосесії, де у неї ще довге волосся. Красуня стояла перед камерою в обтягуючій тісній сукні без рукавів. Її плечі і руки були повністю оголені. Вона підняла руки вгору і закрила очі, що додало фото особливої пікантності.

«Сподіваємося, що всі ми скоро почуємо новини, які говорять, що цей вірус закінчився, але тим часом давайте все ще будемо в безпеці і будемо продовжувати захищати себе», - написала актриса.

За годину пост актриси зібрав понад 62 тисяч лайків. В коментарях їй традиційно залишили безліч компліментів.

«Оглушаюча краса. Я ваш великий шанувальник», «Чудова», «Легенда», «Вау», «Немає слів, щоб описати вашу красу. Ти як яскрава зірка в прекрасному небі», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі позувала у відвертому топі і жакеті. Зірка розкрила "зміїний" жакет, щоб продемонструвати апетитні принади. Топ відмінно підкреслив прекрасну фігуру актриси, виділивши її пишні груди і тонку талію.

Нагадаємо, що престаріла Моніка Беллуччі показала справжнє обличчя без фотошопу: «вік вже не приховати».

А ще Politeka писала, що Беллуччі забула про вік і показала все: пікантні кадри з'явилися в мережі, пози вражають.

Також Politeka повідомляла, що Моніка Беллуччі у прозорому топі забула про вік і вразила формами: "Боже, вона шикарна".