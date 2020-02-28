Італійська акторка і модель Моніка Беллуччі поділилася знімком без обробки, на якому видно реальний вік актриси

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На знімку актриса позує для фотографа в одному чорному светрі. Волосся Беллуччі зачесане назад, в результаті чого весь акцент припадає на обличчя актриси. Крім цього, Моніка сильно підвела очі чорним олівцем.

На фото видно всі зморшки 55-річної зірки, видно, як вона постаріла. Незважаючи на те, що виглядає для свого віку зірка чудово, стає зрозуміло, що всі попередні знімки актриси піддавалися сильній обробці.

Свій пост актриса приурочила до виходу вистави з її участю. До речі, на особистій сторінці фотографа Тома Вольфа, який зробив цей знімок, є афіша цієї вистави. Для неї використовували фото з цієї фотосесії, але його ретельно опрацювали. Різниця просто вражає.

Відзначимо, що всього за годину пост артистки зібрав понад 33 тисяч лайків. Шанувальники все одно захоплені зовнішністю Моніки. Її, як і раніше, вважають однією з найкрасивіших і найсексуальніших жінок світу.

«Ти відмінно виглядаєш у чорному светрі, Моніка!», «Чиста краса!», «О Белла», «Шикарна жінка!) Красуня Моніка», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Моніка Беллуччі вийшла у світ в чорній сукні і з новою зачіскою. Актриса не зраджує своєму стилю «сицилійської вдови», тому практично на всі заходи ходить в чорних вбраннях. Зовсім недавно Беллучі змінила образ і підстриглася під каре.

Додамо, що Беллучі продовжує активно зніматися в кіно, часто з'являється на обкладинках глянцю, знімається в рекламі. Остання робота актриси у кіно – зйомки в шпигунському трилері «Павук у павутинні».

Нагадаємо, що гаряча Моніка Беллуччі розбурхала пристрасним образом, фатальна жінка: «Очей не відірвати».

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