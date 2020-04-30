Легендарная итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась нежным снимком со своими поклонниками

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Актриса поделилась архивным снимком с фотосессии, где у нее еще длинные волосы. Красотка стояла перед камерой в обтягивающем тесном платье без рукавов. Ее плечи и руки были полностью оголены. Она подняла руки вверх и закрыла глаза, что придало фото особой пикантности.

«Надеемся, что все мы скоро услышим новости, которые говорят, что этот вирус закончился, но тем временем давайте все еще будем в безопасности и будем продолжать защищать себя», - написала актриса.

За час пост актрисы собрал более 62 тысяч лайков. В комментариях ей традиционно оставили множество комплиментов.

«Сногсшибательная красота. Я ваш большой поклонник», «Великолепная», «Легенда», «Вау», «Нет слов, чтобы описать вашу красоту. Ты как яркая звезда в прекрасном небе», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Моника Беллуччи позировала в откровенном топе и жакете. Звезда распахнула "змеиный" жакет, чтобы продемонстрировать аппетитные прелести. Топ отлично подчеркнул прекрасную фигуру актрисы, выделив ее пышную грудь и тонкую талию.

Напомним, что постаревшая Моника Беллуччи показала настоящее лицо без фотошопа: «возраст уже не скрыть».

А еще Politeka писала, что Беллуччи забыла о возрасте и показала все: пикантные кадры появились в сети, позы впечатляют.

Также Politeka сообщала, что Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".