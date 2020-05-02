Андрій Макаревич нещодавно одружився на молодій коханій. При цьому свої наміри музикант до останнього тримав у таємниці

66-річний лідер гурту «Машина времени» останнім часом намагався не розголошувати деталі свого особистого життя. Однак, з'ясувалося, що в кінці минулого року музикант одружився в четвертий раз. Макаревич все ж вирішив розкрити деякі деталі свого одруження.

Так, він розповів, що одружився в грудні 2019 року із молодою єврейкою на ім'я Ейнат. Їх весілля проходило в Ізраїлі і було досить скромним.

«Молода, красива, розумна… Весілля у нас як такого не було, насправді. Я не великий любитель цих громадських заходів. Випили дуже вузьким колом. Ніякого пафосу я не влаштовував», - розповів Макаревич.

На жаль, через карантин музикант поки не може бачитися з новою дружиною: вона залишилася в Ізраїлі, а він проходить самоізоляцію в Москві.

«Ми, на жаль, порізно. Вона застрягла в Ізраїлі. Я встиг прилетіти, а ось вона затрималася буквально на один день. Так що тепер чекаємо, коли з'явиться можливість зустрітися», - зізнався артист.

Він також розкрив історію свого знайомства з коханою. За його словами, вони зустрілися в подорожі по Ефіопії, де й зав'язалися стосунки. За словами Макаревича, його дружина не займається музикою і не є його затятою прихильницею. Інших подробиць музикант поки не розкриває.

Зазначимо, що до цього артист був одружений три рази. У нього є син від другої дружини – Іван, а також дві дочки, народжені поза шлюбом — Анна і Дана.

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