Андрій Макаревич нещодавно одружився на молодій коханій. При цьому свої наміри музикант до останнього тримав у таємниці
66-річний лідер гурту «Машина времени» останнім часом намагався не розголошувати деталі свого особистого життя. Однак, з'ясувалося, що в кінці минулого року музикант одружився в четвертий раз. Макаревич все ж вирішив розкрити деякі деталі свого одруження.
Так, він розповів, що одружився в грудні 2019 року із молодою єврейкою на ім'я Ейнат. Їх весілля проходило в Ізраїлі і було досить скромним.
«Молода, красива, розумна… Весілля у нас як такого не було, насправді. Я не великий любитель цих громадських заходів. Випили дуже вузьким колом. Ніякого пафосу я не влаштовував», - розповів Макаревич.
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На жаль, через карантин музикант поки не може бачитися з новою дружиною: вона залишилася в Ізраїлі, а він проходить самоізоляцію в Москві.
«Ми, на жаль, порізно. Вона застрягла в Ізраїлі. Я встиг прилетіти, а ось вона затрималася буквально на один день. Так що тепер чекаємо, коли з'явиться можливість зустрітися», - зізнався артист.
Він також розкрив історію свого знайомства з коханою. За його словами, вони зустрілися в подорожі по Ефіопії, де й зав'язалися стосунки. За словами Макаревича, його дружина не займається музикою і не є його затятою прихильницею. Інших подробиць музикант поки не розкриває.
Зазначимо, що до цього артист був одружений три рази. У нього є син від другої дружини – Іван, а також дві дочки, народжені поза шлюбом — Анна і Дана.
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