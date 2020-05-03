42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, поділилася пікантним знімком в ліжку

Зірка з'явилася в нічній сорочці з мереживом, пише Politeka.net. Чехова красувалася на ліжку, трохи вигнувшись.

Красуня була в білій сорочці з шовку з мереживом в районі грудей. Тонка тканина підкреслила всі вигини красуні.

Анфіса розпустила хвилясте волосся і посміхнулася, дивлячись вдалину. Поруч з телеведучою лежав її домашній улюбленець.

У публікації Чехова розповіла, що для неї завжди було важливо виспатися, а через нестачу свіжого повітря, їй це не вдається. Зірка вирішила приймати один з препаратів, який допоміг їй впоратися з цією проблемою.

За 14 годин пост зібрав майже 16 тисяч лайків та багато коментарів.

"Хочеш висипатися, не заводь тварин!", "А нормально що захоплююся Вашими грудьми, Анфіса, і не бачу препарату на фото? 🙈", "Яка ви ніжна, просто чудо. Ось що робить з людиною відпочинок))", "Фото вогонь 🔥🔥🔥🔥🔥", "Треба ж бути такою шикарно доглянутою красунею💯", "Яка мила собака! 😍", "О, як я вас розумію. Теж організм здав", "Анфіса ви чудово виглядаєте 💖", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова опублікувала відео в своєму Instagram, в якому показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії.

Телеведуча постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.

Раніше повідомлялося, що Анфіса Чехова позувала в ліжку, прикрившись ковдрою. Можна побачити, що зірка зовсім без одягу, а поруч сидить її домашній улюбленець - собака.

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