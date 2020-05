View this post on Instagram

Это, конечно, очень укороченная версия моего урока йоги со Шреясом @anastasia.btyoga В реальности урок идет полтора часа и с меня сходит 7 потов. Когда Шреяс заходит ко мне в дом, ощущение, что вместе с ним ко мне в дом заглядывает Индия. Такая энергетика у него нездешняя, не суетливая, спокойная... Однако, не смотря на то, что Шреяс родился и вырос в Индии, долгое время он работал в Дубае, преподавая йогу шейхам, их женам, актерам, политикам и другим успешным людям. Они не стремились достичь дзена, или погрузиться в религиозную составляющую йоги, их интересовали грамотные физические нагрузки, гармония тела и духа, избавление от различных хронических заболеваний, тонус мышц и внутренний баланс. И Шреяс в этом деле супер профессионал. Приезжает ко мне на дом из своей изоляции. Думаю, онлайн тренировки он тоже проводит. Тем кто искал лучшую йогу из всех возможных рекомендую Шреяса. У него нет собственного аккаунта, связь через директ его жены и бизнес партнера @anastasia.btyoga