42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова, поділилася пікантним знімком в ліжку 

Зірка з'явилася в нічній сорочці з мереживом, пише Politeka.net. Чехова красувалася на ліжку, трохи вигнувшись. 

Красуня була в білій сорочці з шовку з мереживом в районі грудей. Тонка тканина підкреслила всі вигини красуні. 

Анфіса розпустила хвилясте волосся і посміхнулася, дивлячись вдалину.  Поруч з телеведучою лежав її домашній улюбленець. 

У публікації Чехова розповіла, що для неї завжди було важливо виспатися, а через нестачу свіжого повітря, їй це не вдається. Зірка вирішила приймати один з препаратів, який допоміг їй впоратися з цією проблемою. 

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За 14 годин пост зібрав майже 16 тисяч лайків та багато коментарів. 

"Хочеш висипатися, не заводь тварин!", "А нормально що захоплююся Вашими грудьми, Анфіса, і не бачу препарату на фото? 🙈", "Яка ви ніжна, просто чудо. Ось що робить з людиною відпочинок))", "Фото вогонь 🔥🔥🔥🔥🔥", "Треба ж бути такою шикарно доглянутою красунею💯", "Яка мила собака! 😍", "О, як я вас розумію. Теж організм здав", "Анфіса ви чудово виглядаєте 💖", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Анфіса Чехова опублікувала відео в своєму Instagram, в якому показала, як займається йогою разом з тренером, уродженцем Індії.

Телеведуча постала в червоній футболці і лосинах. Наряд ідеально підкреслив її вражаючу постать з крутими стегнами і пишним бюстом.

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Это, конечно, очень укороченная версия моего урока йоги со Шреясом @anastasia.btyoga В реальности урок идет полтора часа и с меня сходит 7 потов. Когда Шреяс заходит ко мне в дом, ощущение, что вместе с ним ко мне в дом заглядывает Индия. Такая энергетика у него нездешняя, не суетливая, спокойная... Однако, не смотря на то, что Шреяс родился и вырос в Индии, долгое время он работал в Дубае, преподавая йогу шейхам, их женам, актерам, политикам и другим успешным людям. Они не стремились достичь дзена, или погрузиться в религиозную составляющую йоги, их интересовали грамотные физические нагрузки, гармония тела и духа, избавление от различных хронических заболеваний, тонус мышц и внутренний баланс. И Шреяс в этом деле супер профессионал. Приезжает ко мне на дом из своей изоляции. Думаю, онлайн тренировки он тоже проводит. Тем кто искал лучшую йогу из всех возможных рекомендую Шреяса. У него нет собственного аккаунта, связь через директ его жены и бизнес партнера @anastasia.btyoga

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Раніше повідомлялося, що Анфіса Чехова позувала в ліжку, прикрившись ковдрою. Можна побачити, що зірка зовсім без одягу, а поруч сидить її домашній улюбленець - собака. 

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