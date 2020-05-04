Популярна українська співачка Христина Соловій, підопічна Святослава Вакарчука, твердо переконана, що Україну необхідно міняти

Так вона хоче, щоб всі українці досконально вивчили власну історію і шанували, цінували досконалий подвиг тих, хто боровся за незалежність країни протягом століть. Також ревно вона відноситься і до української мови, який закликає всіх вчити.

Про це вона розповіла в бліц-інтерв'ю Радіо. Свобода. Вона також нагадала, що українці навіть зараз повинні боротися за свою незалежність.

«Я б змусила всіх вивчить історію, як слід. Щоб всі українці та ті, хто живе на території України, зрозуміли, якою ціною давалася поборників української незалежності, все, заради чого вони працювали, за що вони боролися. Це все, що мені болить. І я б хотіла, щоб всі вивчили українську мову», — розповіла співачка.

Також раніше повідомлялося, що український співак, лідер групи «Нерви» Євген Мільковський виправдався за свій переїзд в РФ і зробив заяву про Україну та Росії.

За словами артиста, він перебрався в Москву в період анексії Криму, але зробив це не з політичних міркувань, а тому, що підписав контракт з російським лейблом.

Мільковський зазначив, що хоч він родом з Донецької області, рідних і близьких на даний момент в цьому регіоні у співака не залишилося. Він запевняє, що ніколи не поділяв Україну і Росію.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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