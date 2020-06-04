70-річний російський актор Михайло Боярський записав відеозвернення до людей з проханням допомогти колезі в сім'ї якого сталося горе: двом синам поставили страшний діагноз.

Повідомляється, що фінансова допомога потрібна його колезі, в сім'ї якого сталася трагедія: двом синам трьох і п'яти років поставлений діагноз адренолейкодистрофия. Про це повідомляє Politeka.

"Зробити операцію можна тільки за кордоном. Зараз стан здоров'я дітей погіршується з кожним днем. А після операції вони зможуть стати здоровими повноцінними людьми", - розповідає Боярський у відеозверненні.

Відео зібрало багато переглядів, але і зробило великий резонанс через те, що Боярський на момент запису ролика був у дуже поганому стані зовні, він сильно схуд і став зовсім не схожий на самого себе.

Відеоролик з Михайлом Боярським виклали на сторінці допомоги дітям в "Instagram". Деякі користувачі навіть не відразу дізналися артиста. Вони відзначають, він сильно схуд, обличчя змарніло. Зараз артист виглядає старше своїх років.

Раніше повідомлялося, що онука російського актора Михайла Боярського Катерина порадувала шанувальників і блиснула фігурою у відвертому міні.

«Літо!», - коротко йдеться в пості жінки в Instagram.

Уточнимо, що на опублікованому знімку онука Боярського позує у відвертому міні, стоячи на скейтборді. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Просто бомба!», «Із задоволенням слідкую за твоєю стрічкою», «А хто тут у нас не дотримується , самоізоляцію?😂», «правильно, треба розім'ятися», - пишуть вони.

Нагадаємо, пустотлива онука Боярського труснула шостим розміром бюсту в прозорому декольте.

Як повідомляла Politeka, внучка Боярського ледве вмістила шостий розмір в екстремальному декольте.

Також Politeka писала, що юна онука Боярського продемонструвала шостий розмір у вузькому топі.