Всі звикли до сценічного образу "мами" Вєрки Сердючки, однак мало хто знає, як виглядає справжня матір Андрія Данилка

Як передає Politeka з посиланням на сайт "1 хвилина", відомо, що артист народився в Полтаві. Його батько, Михайло Семенович, помер від раку легенів, коли Андрію було всього 7 років.

Мати Данилка - Світлана Іванівна - була змушена брати по три зміни на роботі, щоб її діти ні в чому не мали потреби. У Андрія також є старша сестра на ім'я Галина.

Зараз мамі відомого українського артиста вже 83 роки, вона живе в селі Клименки Полтавської області, там у неї є власний город, господарство і свіже повітря. Жінка в радість собі займається сільським господарством, а переїхати ближче до сина в Київ навіть і не думає.

За словами музиканта, Світлані Іванівні не подобається велике місто, тому вона лише іноді приїжджає в гості до сина. Сам Данилко, за його словами, не любить приїжджати на малу батьківщину, але зі свого боку фінансово допомагає сім'ї, тому можна із впевненістю сказати, що живуть вони безбідно.

Що ж стосується самого Данилка, в українській столиці він влаштувався непогано - живе в самому центрі на Хрещатику, хоча і вважає, що за мірками зірок у нього досить скромна квартира.

Як відомо, українці вже довгі роки звикли сприймати "мамою" Данилка сценічну "матір" Вєрки Сердючки - Інну Білоконь. Вони вже довгі роки співпрацюють і міцно дружать. Також Данилко розповідав, що Інна - частий гість у нього вдома.

Нагадаємо, Данилко показав розпатлану маму Вєрки Сердючки у звичайному житті, на столі помітили пляшку.

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