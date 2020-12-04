Дружина репера Потапа, Настя Каменських, ледь не розлучилася з життям під час подорожі з колишнім коханим

Як повідомляє Politeka.net, трагічний випадок назавжди пов'язав артистку з Володимиром Дятловим, якого полюбила ще в студентські роки. Молоді люди навчалися в одній групі Українсько-Американського Інституту "Вісконсинський міжнародний університет" у Києві, передає "Апостроф", вони відразу полюбили один одного і почали зустрічатися.

Через якийсь час Вові довелося перевестися вчитися зі столиці в Миколаїв, але їх відносини з Настею ще довго тривали на відстані. Дівчина приїжджала до свого коханого по вихідних, а сам він планував у майбутньому повернутися жити до Києва.

Втім, любов не пройшла випробування відстанню, і пара розлучилася в 2009 році. В одному з інтерв'ю Володимир Дятлов заявив, що вони з Каменських зберегли дружбу і стали, як брат з сестрою. Пізніше колишні коханці похрестили дитину своїх друзів і стали кумами. Через роки в мережі з'явилися їхні спільні знімки, які викликали ажіотаж серед шанувальників.

У 2016 році трапилася трагедія, яка перевернула життя Каменських і Дятлова. Настя разом з колишнім хлопцем і його сім'єю вирушили з Києва до Миколаєва, щоб відзначити день народження. По дорозі автомобіль потрапила в серйозне ДТП, в результаті якого загинули батьки і молодша сестра Володимира. Настя і Вова дивом вижили, дівчина сильно травмувала ногу і отримала струс мозку.

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