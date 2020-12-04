Онучка відомої української співачки Софії Ротару показала своє нове фото з Маямі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Софії Євдокименко у соцмережі.
Так, на сторінці дівчини з'явилась світлина, на якій вона позує у Маямі Дизайн-Дистрікт - районі, відомому своєю стильною сучасною архітектурою, елітними магазинами предметів інтер'єру і художніми галереями. У цьому районі на вулицях розташовані різні арт-об'єкти, в тому числі геодезичний купол "Око мухи", створений архітектором Річардом Бакмінстер Фуллером. Саме на фоні цього купола і позує онучка Ротару.
Дівчина одягнена достатньо просто - в білу майку, джинси та білі кеди. Також на ній можна побачити сонцезахисні окуляри у стильній білій оправі.
"Привіт з Маямі", - написала Євдокименко у коментарі до фото.
Мокра Орбакайте в бікіні блиснула худорлявими принадами, без тремтіння не глянеш: "Кістки можна перерахувати"
Молодша донька Брежнєвої росте схожою на Меладзе, ось це поворот: "Красивіша за маму буде"
Заворотнюк, що бореться з раком, біля новорічної ялинки і в шубі викликала фурор: "Ось так і живемо..."
По 8 тисяч гривень допомоги роздадуть українцям, плату за оренду скасують: "Гроші можуть отримати навіть ті, хто..."
"Твою бабусю любили всі в СРСР, тепер всі в США люблять тебе", - пишуть у коментарях.
Як відомо, 19-тирічна Софія Євдокименко тривалий час перебуває у стосунках з українським мільйонером, а нещодавно стало відомо, що вона буде його дружиною. Як виявилося, новий коханий Соні є підприємцем і віце-президентом у великій компанії.
Онучка Ротару вже кілька років живе в Нью-Йорку. Там вона навчається в школі дизайну Parsons.
Нагадаємо, Софія Ротару виявилася не потрібна в Росії, директор співачки повідомив деталі.
Як повідомляла Politeka, Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачової.
Також Politeka писала, що 73-річна Софія Ротару обтягнула талію і блиснула дівочою фігурою.