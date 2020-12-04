Онучка відомої української співачки Софії Ротару показала своє нове фото з Маямі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Софії Євдокименко у соцмережі.

Так, на сторінці дівчини з'явилась світлина, на якій вона позує у Маямі Дизайн-Дистрікт - районі, відомому своєю стильною сучасною архітектурою, елітними магазинами предметів інтер'єру і художніми галереями. У цьому районі на вулицях розташовані різні арт-об'єкти, в тому числі геодезичний купол "Око мухи", створений архітектором Річардом Бакмінстер Фуллером. Саме на фоні цього купола і позує онучка Ротару.

Дівчина одягнена достатньо просто - в білу майку, джинси та білі кеди. Також на ній можна побачити сонцезахисні окуляри у стильній білій оправі.

"Привіт з Маямі", - написала Євдокименко у коментарі до фото.

"Твою бабусю любили всі в СРСР, тепер всі в США люблять тебе", - пишуть у коментарях.

Як відомо, 19-тирічна Софія Євдокименко тривалий час перебуває у стосунках з українським мільйонером, а нещодавно стало відомо, що вона буде його дружиною. Як виявилося, новий коханий Соні є підприємцем і віце-президентом у великій компанії.

Онучка Ротару вже кілька років живе в Нью-Йорку. Там вона навчається в школі дизайну Parsons.

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