Телеведуча Ольга Фреймут через участь у шоу "Танці з зірками" раптово вирішила перестати бути ідеальною

Як передає Politeka.net, про це зірка розповіла в програмі "Життя відомих людей". За словами 38-річної зірки, матері трьох дітей і щасливої дружини, вона вирішила круто змінити своє життя ще під час участі в танцювальному проекті.

Так, Фреймут зізналася, що навчилася бути неідеальною, мовляв, навіть під час спілкування з ведучим програми повернулася "некрасивою" правою стороною. Зірка згадала, що у неї асиметричне обличчя і що вона вважає більш привабливим лівий профіль.

"Але я з вами розмовляю і мені вже більш-менш байдуже. Уявляєте, що танці роблять з людиною?", - розговорилася Ольга.

Також телеведуча докладніше зупинилася на образі "снігової королеви", з яким вже прижилася. Вона повідомила, що в даний час намагається розвінчати цей холодний образ і навіть звернулася за допомогою до психогенетика.

"Я проходжу сеанси з психогенетиком, щоб зрозуміти, на якому рівні стався цей надрив, і я перетворилася на "снігову королеву". Бо синдром "снігової королеви" він в житті і допомагає, так як для кар'єри це дуже добре, але і заважає", – пояснила Фреймут.

Раніше ми повідомляли, телеведуча зізналася про свої пригоди в Лондоні за часів бурхливої студентської молодості.

За її словами, вижити за кордоном їй допомогла "дивна суміш характеру: нахабство і наївність".

У столиці Туманного Альбіону Ользі довелося несолодко, дівчина бралася за будь-яку роботу, від офіціантки до вантажника, а одного разу навіть мало не стала "нічним метеликом", але їй вдалося втекти від вербувальників і попросити притулку у добрих людей.

"Я не боялася роботи. Все робила, як на конкурс. Мила підлоги - вони блищали, приносила каву - мені залишали чайові", - ділилася Фреймут.

Нагадаємо, що Фреймут, що вилетіла з "танців з зірками", обрушилася з тирадою на грішників і марнотратників життя: "Моя місія...".

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