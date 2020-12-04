Популярний блогер, ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Настя Івлєєва вразила своєю природною зовнішністю

Як пише Politeka.net, зірка виклала на своїй сторінці в "Instagram" архівне фото з аеропорту і задумалася про свою подальшу кар'єру. Подорослішала актриса вже сумнівається, чи варто їй продовжувати зніматися в програмі після стількох років.

На знімку Настя Івлєєва відображена в залі очікування, одягнена в короткий чорний топ, нижню частину тіла вона прикрила чорним рюкзаком. Примітно, що поза зйомками вона вирішила обійтися без яскравого макіяжу. Телеведуча сиділа на лаві і готувалася слухати музику через навушники, зафіксувавши на шиї спеціальну подушку. Помітивши камеру, Настя демонстративно скорчила безглузду пику.

"Це я на решки 3,5 роки тому! зараз я їду в аеропорт, після чергового, відзнятого сезону! Дівчата the end:) чи ні ... Я стільки разів зарікалася🤣 просто мене ошелешила ця цифра-4 роки! 4 роки подорожей, знайомств, різних співведучих ахах, вражень, глядачів, реакцій та іншого іншого іншого", - поділилася Івлєєва спогадами в описі до фото. - "Рада бути частиною цього проекту чудового! Які ми дрібні і зелені починали і які дорослі, досвідчені і впевнені зараз... ех;) Всім спасибі, побачимося в Москві!".

Користувачі соцмережі прийшли в захват від зовнішності ведучої в звичайному житті і віддалися ностальгії в коментарях:

"Насть, я дивлюся тебе вже 4 роки 🤯 ну я в шоці😂"; "на фотці дитина, а не Настюшка-небезпека!!!"; "скільки часу пройшло, а я досі пам'ятаю твій стрибок у Відні, твої сльози і слова що ти не зможеш,але ти змогла і з цього моменту пройшло вже 3 роки дуже швидко час йде.💔 "; "Який чудовий дитина на фото!)) "; "Через роки, Насть ти тільки краще і краще"; "ти ще, напевно, тоді не могла уявити, як ти перевернеш цей Всесвіт"; "Така малявочка ще😉"; "ти неповторна і унікальна"; "Зелена гусениця перетворилася в офігенний метелика!!!!"; "Ну була ж нормальною, красивою дівчиськом. Че ви все там з собою робите? Трансформери 😢"; "як дівчинка років 16-ти".

Нагадавши, Івлєєва з "Орла і решки" побешкетували з гарячою подружкою на вулиці

А ще Politeka писала, що Івлєєва з "Орла і Решки" приспустила штани, засвітивши на камеру мікро-трусики

Також Politeka повідомляла, що" почорніла "Івлєєва з" Орла і решки " здивувала несподіваним рішенням