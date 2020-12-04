Російський співак Микола Басков зустрівся зі знаменитими колегами Артуром Пірожковим і Валерієм Леонтьєвим

Як повідомляє Politeka.net, він розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото з артистами, зроблене на одній з телестудій. Зірки зібралися разом в ток-шоу скандального ведучого Андрія Малахова.

Сам Микола Басков з'явився в сірому піджаку з різнобарвною хусточкою в кишені і білій сорочці з коричневою краваткою. Олександр Ревва (справжнє ім'я Пірожкова) вибрав для програми м'який фіолетовий піджак і сорочку з розстебнутим коміром. Між ними затесався Валерій Леонтьєв в стильних окулярах, різнобарвному піджаку, чорній футболці і з золотим медальйоном на грудях.

"На зйомці "Привіт, Андрій" з Артуром Пирожковим і Валерою Леонтьєвим", - підписав Басков.

Користувачі соцмережі в коментарях почали обговорювати зустріч зірок, і більше всіх увагу привернув 71-річний Леонтьєв:

"Чому Леонтьєв так схожий на Бабкіну"; "Я думала я одна помітила! Один пластичний хірург у них, як пити дати!😂 😂 😂 😂 "; "Навіщо з Леонтьєва жінку виліпили?😁 "; "Вааау, відчуваю це буде бомба. Самого класного вам настрою сонечко наше"; "Ого, він молодіє!"; "Валерій молодше вас виглядає)) Круто)❤️🔥"; "я спочатку подумала, що за жінка в середині"; " так ви або молодильних яблук обожралися?"; "Вай мама, хто це справа, що за симпотяга? А ну зізнаємося, хто він?"; "Удачі вам на зйомках, фото шикарне супер виглядайте!!! Круті такі"; "Леонтьєв такий молодий, просто хлопчисько"; " взагалі, Леонтьєв не схожий на себе, що це з ним зробили?"; "Леонтьєв тут на жінку схожий, поки не придивилася, не зрозуміла, що це він".

Нагадаємо, різко схудлий і неголений Микола Басков роздягнувся і зачарував зіркових подруг: "обожнюю, коли він…»

А ще Politeka повідомляла, що підросли дочки Артура Пирожкова захопили ніжною красою і неземним поглядом:»Все в тата".



Також Politeka писала, що молодиться Басков змусив дітей Пугачової відпалювати, зачепило навіть Галкіна:"Дико тусим".