Британський принц Гаррі і Меган Маркл вже придбали ялинку до Різдва

Як стало відомо з повідомлення видання The Mirror, герцог і герцогиня Сассекські вирішили власноруч придбати різдвяне дерево в маленькому магазині на автостоянці супермаркету Санта-Барбари.

За словами співробітника магазину Джеймса Алмагера, коли Меган і Гаррі прибули, покупці майже були відсутні-лише одна сім'я. І маленький хлопчик порахував, що Гаррі є продавцем. Не впізнавши принца, він звернувся до нього і запитав, чи працює він в цьому магазині.

Джеймс зазначив, що королівська пара справила на нього дуже яскраве враження. І що вони здаються дуже милими і доброзичливими людьми.

Нагадаємо, Меган Маркл влітку втратила другу дитину. Будучи вагітною, колишня герцогиня відчула сильний біль у животі, коли няньчилася зі своїм первістком Арчі.

Через якийсь час Меган Маркл вже опинилася в лікарні, а її чоловік Гаррі тримав її за руку.

У Єлизавети II відразу ж підтримали колишніх герцогів у зв'язку з втратою другої дитини, хоча офіційних заяв з цього приводу в ЗМІ не було.

Зараз у Меган Маркл і принца Гаррі все добре, і вони навіть відсвяткували перший День Подяки в США.

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