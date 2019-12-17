Щоб стати володарем якісної машини, що була у використанні, потрібно знати, де і як її обирати. Після вибору і повного огляду, варто відправитися на станцію ТО і здійснити повну діагностику. Прогнати авто по різноманітних інформаційних базах (у т.ч. платних), і тільки потім вже переходити до підписання договору.

Купівля машини з пробігом — це не лотерея, а швидше гра «Найрозумніший». З усіх сторін, як шуліки на шматок м'яса, перекупники і недобросовісні продавці намагаються «впарити» наївному клієнту металобрухт на колесах, загорнутий в обгортку з-під цукерки. Але як відсіяти всіх «хапуг» і придбати собі реально хороший автомобіль за адекватну вартість, розглянемо далі.

Плюси і мінуси покупки б/в автомобіля

Для початку розглянемо плюси і мінуси покупки машини "з рук". До позитивних сторонін відноситься:

можливість стати власником крутої тачки за відносно невеликі гроші;

торг (авторинок нових машин — автосалони, як правило, не знижають вартість);

відсутність сервісних зобов'язань (офіційна гарантія вішає на покупця ряд обмежень, які не дозволяють робити зі своїм автомобілем все, що хочеться, бо ризик втратити можливість безкоштовного ремонту не зовсім хороша перспектива);

«тут і зараз» (старі автомобілі дуже сильно падають в ціні, через що у покупців з'являється можливість не збирати на машину десятиліттями, і не лізти у вічну боргову яму, а придбати робочого коня, не відходячи від каси);

можливість взяти топову комплектацію за розумні гроші (особливо стосується «свіжих» авто, яким кілька років).

Негативні сторони, більшою мірою, усвідомлює кожен з нас, але все ж варто виділити кілька головних ризиків при купівлі б/в машини:

величезна кількість шахраїв, перекупників і недобросовісних продавців, які намагаються «терміново» впарити комусь діряве корито;

великий ризик, що свіжокуплена тачка почне ламатися (залишити грошей про запас, на ремонт, однозначно варто);

шанс натрпити на коня із заплямованою історією (це може бути кримінал, серйозне ДТП з жертвами і т.д.);

менший термін служби;

велика витрата палива в старих машин (нові технології дозволяють урізати неприборкану ненажерливість авто і підвищити її ефективність — замість 10-15 л/100 км, можна отримати 4-7).

Всі мінуси цілком можна обійти, головне грамотно підійти до вибору б/в автомашини.

Де шукати старий автомобіль

Традиційний ринок збуту вживаних машин — авторинки, або як їх ще називають «автобарахолка». Це величезна площа, заставлена чотириколісними «скакунами». Чи є сенс звертатися на автобазар, сказати важко. З одного боку моніторити стан ринку і пропозиції через комп'ютер, телефон або планшет — зручно, з іншого ж, з'являється можливість оглядати машини безпосередньо, а не через фотографії.

Головні правила авторинку:

не варто відвідувати автомайданчики з величезними сумами грошей — це загрожує і здоров'ю, і гаманцю в цілому (крім того, завжди після вибору машини, перед купівлею, потрібно дати голові «охолонути» і приймати остаточне рішення тільки через добу, якщо чекати не можна, треба звернутися за допомогою до друга);

беріть з собою підтримку (навіть кращі майстри автомобілів — люди, вони піддаються маніпуляціям, гіпнотичним технікам та іншим методам впливу, які змушують виконувати волю зловмисника);

не соромтеся ставити незручні питання і дивитися на приховані порожнини автомобіля (прибираємо килимки, накладки, чохли на сидінні тощо).

Незважаючи на ризики, тут можна знайти дійсно гідні машини. Автоплощадка користується популярністю серед «старої школи», людей, які не звикли використовувати інтернет, або хочуть швидше продати авто. На таких барахолках присутня «аура ринкової ціни» і здорова конкуренція.

Найбільші авторинки знаходяться в Києві та області, наприклад, Бориспіль оснащений по-справжньому величезною автобарахолкою. Тут є навіть унікальні колекційні екземпляри, які київський народ може продавати за копійки. Так, на ринку Києва завжди є натовпи покупців, а за покупцями женуться і продавці, знижуючи ціни.

Дошки оголошень — найпопулярніший варіант, де продаж автомашини може здійснитися всього за декілька годин. По суті, це той же автомобільний ринок, тільки в мережі Інтернет. Найпопулярнішими дошками оголошень в Україні є:

Також можна відвідати українську версію сайту Авіто — AvitoUa. Всі ці сайти дозволяють вигідно продати свій автомобіль, або знайти "найсоковитіші" пропозиції на ринку. Тут можна відкрити фотки і оцінити автомобіль візуально, почитати його характеристики, вибрати список бажаних машин і перейти до безпосереднього огляду.

Безліч автомобілів продається і на «Фейсбук». Так, можна купити машину в друга або знайомого. Але не варто забувати, що друзі теж можуть обдурити або підставити не спеціально, і повний огляд машини ніхто не відміняв.

На всіх веб-ресурсах вільних оголошень, як платних, так і безкоштовних, крім звичайних продавців є і перекупники, салони, шахраї. Ці три групи, в більшості своїй, ми можемо впізнати за такими ознаками:

Занадто слабкий опис або його відсутність, наприклад: «продам авто, всі питання по телефону» (в основному так роблять «перекупки»). Занадто професійний опис (почерк салонів). Мало фотографій, адекватний опис, занадто «солодка» ціна на круті машини — ідеал, чи не так? Але будьте впевнені, що у вас попросять передоплату: «щоб нікому не продали», або «для впевненості, що ви її точно купите» (звичайні шахраї). Також вони діють за схемою: «торг біля капота». Покупець приходить до місця покупки з величезною купою готівки, тут звідки не візьмись з'являється грабіжник (хто б міг подумати), вириває барсетку і тікає. Результат — грабіжники не знайдені, гроші пішли в нікуди.

Якщо опис автомобіля сухий, вказані тільки основні характеристики, або є красивий текст, швидше за все, машина виставлена посередником. Чому посередник це погано? По-перше — завищена вартість. Брати з рук значно вигідніше. По-друге, «перекупники» не займаються придатними автомобілями, вони купують іржаві консервні банки за заниженими цінами, фарбують їх, ставлять китайські запчастини, скручують пробіг і виставляють під виглядом свіженьких цукерок.

Не варто вестися і на високі ціни. Завищена вартість — також спритний трюк-маніпуляція, гра зі свідомістю покупця, що нічого не підозрює.

Автосалони — третє місце, де можна пошукати своє залізне щастя. Будьте готові, що тут ціни значно вище, ніж де-небудь. Більшою мірою, у салонах можна знайти справді хороші справні автомобілі і купити їх шляхом чистої юридичної угоди.

Але! Не варто сліпо довіряти конторам, вони теж брешуть, але на більш високому рівні. Бувають такі випадки, коли машини, куплені за кілька сотень тисяч гривень в салонах, виявляються просто жертвами серйозних ДТП, яких буквально склеювали з різних частин інших машин і ретельно приховували сліди.

Що варто уточнити у продавця автомобіля ще до огляду

Щоб заощадити час, кількість нервових клітин, і убезпечити себе від різного роду маніпуляцій при безпосередньому огляді автомобіля, варто ґрунтовно поспілкуватись з продавцем по телефону. Звичайно, немає ніякої гарантії, що він не збреше, але у покупця з'являється хоча б найменше уявлення про машину з пробігом і її господаря. Що ж варто запитувати:

число власників автотранспорту;

точна дата випуску автомобіля (це пізніше можна буде уточнити з маркування скла);

стан авто (чи немає гнилі, іржі, проблем з ходовою, чи не їсть двигун масло і т.д.);

стан документів (все у продавця є на руках, чи можна буде при зустрічі ознайомитися);

точний пробіг, чи не скручувався (оцінити це можна буде при першому ж візуальному огляді);

чи бита, фарбована, була в ДТП.

Перекупники і шахраї найчастіше відповідають сухо, коротко, стримано, ніби вони боги і роблять для вас послугу, продаючи сміття. Звичайні продавці більш живі, намагаються розповісти якомога більше про свого коника, нерідко можуть навіть оцінювати покупця (головне не плутати з нав'язуванням, це теж метод навіювання).

Як оцінити машину при огляді

Взяти з собою людину, яка розбирається в цьому — кращий варіант. Якщо ви і самі непогано знаетесь в машинах, все одно варто взяти з собою друга, щоб той з тверезою головою стежив за ситуацією і міг допомогти в будь-який момент.

Оцінка автомобіля:

насамперед потрібно оцінити геометрію машини, чи немає жодних спотворень або заломів, особливо в області даху;

вимірюємо товщину фарби, визначаємо наявність грунтовки;

дивимося на місця з'єднання деталей кузова (зазори повинні бути однакові всюди);

оцінюємо стан порогів, шукаємо іржу і гниль під автомобілем;

в деталях вивчаємо салон, особливо в закритих зонах (знімаємо гумки з дверей, заглядаємо під килимок, можна попросити господаря зняти чохли з сидінь);

порівнюємо фактичний пробіг зі зносом автомобіля (потертості керма, продавлене пошарпанное крісло, затерті кнопки і педалі — ознака того, що машина відбігала вже більше 250 тис. км., і не варто вірити, що написано «130»).

Якщо стан сумний: різні бічні стекла, є грунтовка, нерідні (не точкові), зварювальні шви, гниль і т.д. — варто відмовитися від наміру купувати такий автомобіль. Візуальний огляд — це тільки перший крок.

Далі заглядаємо під капот і в електроніку. Мотор повинен бути в робочому (не митому) стані, якщо господар його помив, швидше за все, він намагається щось приховати. Дивимося, чи не кручені болти, чи в порядку масло, і т.д. Щоб оцінити стан всіх активних елементів, потрібен чималий досвід.

Якщо все влаштовує, можемо переходити до тест драйву. Перевірити стан ходової, двигуна та інших елементів у процесі їзди можна також за рядом ознак:

стук, вібрація або скрип в зоні підшипників рульової та ін. частин;

рівність руху автомобіля з відпущеним кермом, при розгоні та гальмуванні;

тяга машини на кожній швидкості;

робота стартера і т.д.

Важливо: завжди перед покупкою автомобіля потрібно перевіряти якість написання знаків на VIN-коді. Ці знаки знаходяться на кузові і відповідній інвентарній таблиці. Порівнюємо ці дані з техпаспортом.

Які помилки найчастіше допускають покупці автомобілів б/в

Якщо є бажання купити крутий спортивний автомобіль за копійки — намагаємося його остудити. Дешеві машини можуть бути непоганими зовні, і з пробігом адекватним, але через кілька місяців активної експлуатації показують всі свої «дешеві» сторони. Так, власник свіжокупленного автомобіля повинен гнати його до ремонтника, платити тисячі доларів за ремонт, витрачати силу-силенну часу і нервів.

Список найбільш частих помилок, які здійснюють покупці уживаних автомобілів:

«Позитивна інтуїція». Самонавіювання в головах покупців — результат маніпуляційних технік продавців. Звичайні медіа оголошення від шахраїв — лише спосіб завести безпосередній діалог з жертвою. Далі все за сценарієм і угода готова. Небажання брати з собою напарника на огляд машини, а хвалитися крутою покупкою вже після. Україна не відрізняється відсутністю криміналу, і їхати на огляд за незрозумілою адресою, тим більше з грошима — ризиковано, необґрунтовано і просто нерозумно. Надмірна самовпевненість, наприклад, «Я і сам чудово впораюся з оглядом автомобіля». Бувають такі ситуації, що навіть майстри не помічають великих неприємностей. Особливо, це стосується ідентифікаційних номерів транспортного засобу (VIN). Купівля машини з підробленим номером означає одне, що на облік вас не поставлять, а коня і зовсім заберуть. Занадто велика довіра до знайомих. Думка, що «друг мого знайомого мене не обдурить» — це цілковитий провал.

Щоб такого ніколи не сталося, варто здійснити «вхід у світ автомобільного ринку» з акуратних кроків: вивчення цінової політики (що і за скільки можна купити), аналіз актуальних помилок і проблем, детальне знайомство з основними «фішками» перевірки машин. Своє «вміння» краще формувати не за кілька днів, а вчитися і придивлятися хоча б місяць. Варто також попрактикуватися у візуальних оцінках, Київ і його авторинки для цього відмінно підійдуть.